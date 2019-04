A szegedi halászlé lett az ugandai bokszbajnoknő kedvence

Magyar Kinga és Patricia Apolot együtt edzett Szegeden. Fotó forrása: BorsOnline/facebook

2016-ban Afrika női kick-box bajnoka lett Patricia. Fotó forrása: Patricia Apolot twitter oldala

Magyar edző segíti, így több mint egy hónapot gyakorolt Szegeden a 23 éves Magyar Kingával a 28 éves, ugandai Patricia Apolot -A hazánkban jelenleg legmagasabban jegyzett, WBL Eb-címet szerzett magyar öklöző május 11-én Újszegeden a GBU szervezet Eb-, illetve nemzetközi magyar bajnoki övéért száll harcba a 63,5 kilósok súlycsoportjában.– Edzőpartneremet a magyar Rozman István segíti, és a dél-alföldi városban csaknem egy hónapot gyakoroltam vele. A jobb kezére a tréningen mindig ügyeltem, azzal ugyanis pokoli erőseket üt – mondta Kinga a 28 éves, Kampalában élő afrikai harcosról a Borsnak.– Szegény családból származom, három fiú és egy lánytestvérem van – mesélte Patricia a lapnak. A lány ugandai szülőfalujában, Ngorában kick-box-klubot alapított, ahol helyiek ismerkedhetnek a küzdősport technikájával. Szeretett volna egyetemen tanulni, de szülei anyagi körülményei ezt nem tették lehetővé. Az ökölvívással rendhagyó módon ismerkedett meg: két hét edzés után összeeresztették egy ugandai amatőr bajnokkal és mindenki elképedésére győzni tudott. A sportolónő, aki kick-boxban is képzett, korábban futballozott is - 2016-ban ő lett Afrika női kick-box bajnoka.Apolot a májusi szegedi versenyen nem Kingával küzd majd, K1-es vb-meccsen akarja megvédeni a WKF-nél jegyzett övét. Szegedi edzőtáborozása alatt mi mást kedvelt volna meg nagyon, mint a szegedi halászlét - de kedvence lett a marhapörkölt is galuskával, valamint az ötputtonyos tokaji aszú.