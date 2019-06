A Szentháromság utca felújításába még a házfalak is beleremegnek - fotók

– 2017 novemberében az utcában csökkentették a járda szélességét azért, hogy a fák melletti sávot parkosítsák, majd 2018. elején betelepítették növényekkel, a mi házunk elé sajnos csenevész virágok kerültek, de saját erőből pótoltuk. Az év végén egyes helyeken felújították az útburkolatot is, a munkálatok 2019 elejéig tartottak. A hideg, fagyos időben készített burkolat azonban minősíthetetlen: erősen berepedezett, a közé beszivárgó víz télen az egészet szétfeszíti majd. Most ismét túrják az utcát, a parkosított sáv úttest felőli oldalán újra felszedik a szürke köveket, és keskenyítik a földterületeket. A munkálatokba beleremegnek az utca házai, a nagy zaj elviselhetetlen, a közlekedésben az útlezárások ismét káoszt okoznak – panaszolja olvasónk, Berecz Árpádné, hozzátéve, remélik, hogy a védett fák túlélik a gyökércsonkítást.Kérdésünkre Makrai László , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója elmondta, a munkálatok során nem sérülnek a növények a zöld sávban.A városvezetést is megkérdeztük a fejlesztésről, tájékoztatásukból kiderült, nyáron 523 millió forintot költenek útfejlesztésre, a munkát az érintett 15 utcában a Colas Zrt. végzi el, a Szentháromság utcán július végéig tart majd a burkolatcsere. Arra a kérdésünkre, hogy a lezárásról miért nem tájékoztatták előre az ott élőket, nem kaptunk választ. Lapunkhoz ugyan korábban küldött a kivitelező információt az útjavítási munkákról, abban azonban a munkák időtartamáról és a forgalomkorlátozásokról azt írták, az még bizonytalan, még egyeztetnek róla a városházával.