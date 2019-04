A Szeviép botrány újabb kulcsfigurája tálalt ki!

Bereczky István - Fotó: Horváth Péter Gyula/ PS

Bereczky István kijelentette: számtalanszor volt fültanúja annak, hogy Baranyi Sándor és Pistrui László tulajdonosok Ujhelyi Istvánnal egyeztetnek, miközben Baranyi a közös üzleteikből többször kért vissza fekete pénzeket arra hivatkozva, hogy a “járulékos költségeket" meg kell fizetnie - olvasható a PestiSrácok.hu portálon.Ezek a több tízmilliós nagyságrendű költségek szerinte a merészen manőverező építőipari nagyvállalat előrejutását és a közbeszerzések kedvező végkimenetelét szolgálták. Bereczky szerint ténykérdés, hogy a Gyurcsány-Bajnai-kormányzat idején az akkoriban kormánymegbízottként, fejlesztési államtitkárként dolgozó Ujhelyi István és Botka László segített a beruházások megszerzésében és a közbeszerzések elnyerésében, ezt a Szeviépen belül mindenki tudta.Az egykori üzlettárs állítása szerint annak is tanúja volt, amikor egy Baranyi Sándor és Ujhelyi István közti találkozó után a Szeviép egy betonüzemmel szállhatott ki a szoclib kormány másik kedvenc autópályaépítő cégének, a Vidaomnak a csődjéből, beelőzve sok száz hoppon maradt alvállalkozót. Bereczky István arról is beszélt portálunknak: nagyon furcsállja, hogy az ügyészség nem tudta érdemben feltárni és lefoglaltatni a Szeviépből kimentett vagyont, illetve, azt sem érti, hogy a végül közel ötszáz alvállalkozót több mint tízmilliárd forinttal megkárosító társaság számos bennfentes emberét és üzletfelét, beleértve őt magát is, nem hallgatták meg a nyomozók. Ismert, a gigantikus csődbűntettért tavaly novemberben első fokon a Szeviép három vezetőjét ítélték el 5 és 6 év közötti fogház-, illetve börtönbüntetésre.