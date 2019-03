˝A színházi szakmában nincs tervrajz˝ - Híres magyar slágerekre koreografál, keresi a kihívásokat Czár Gergely

Czár Gergely szerint azért is nagy kihívás a Credo figurája, mert idegen tőle, morális és minden egyéb szempontból elítélendően cselekszik. Fotó: Karnok Csaba

Több Honeybeast-koncerten is túl van a Szegedi Kortárs Balett hat táncosa, akik Czár Gergely koreográfiáját adják elő a színpadon, a maradék időben pedig a háttérben buliznak a koncertre. – Az együttesben felmerült, hogy jó lenne a turnéjukat tánccal színesíteni. Mi voltunk az első felmerülő név. Egyébként a zenekar vezetője és alapítója, Bencsik-Kovács Zoltán régóta követi már Juronics Tamás előadásait. Teljesen szabad kezet kaptam – meséli Czár Gergely.Korábbi koreográfiájából, A dobozból merítve paravánokat használt, ezúttal más formában. Különféle kellékeket és változatos jelmezeket alkalmazott. Így jöttek létre a külön kis etűdök a zeneszámokra. – A Honeybeast tagjai nagyon meghatódtak, amikor először mutattuk meg, mit alkottunk a dalszövegeikből, amelyek kirajzolják, milyen az ő világuk. A szövegeik elrugaszkodnak a mai populáris sémától. Népszerű slágereik mellett több olyan számuk van, ami nem annyira közismert, pedig gyönyörű. Összesen 8 dalhoz készült tánc, hogy ideális legyen a színpadi jelenlét aránya.Számára azért is volt újdonság ez a feladat, mert eddig általában ő keresett zenét saját elképzeléseihez, itt viszont konkrét alapanyaggal kellett dolgoznia. Takács Zsófia, Szigyártó Szandra, Kovács Enikő, Kiss Róbert, Vincze Lotár és Aradi Zsolt segítette a munkáját. Továbbá Bocsi Petra is beugrott 3 alkalommal.Mindenki nagyon gyorsan tanult, könnyen ment a munka. Az idei évaduk két fontos darabja volt az Orfeusz és Euridiké, valamint a Credo. Az elsőben hősszerelmest, míg a másikban egy erőszakos német katonát táncol. – Tánctechnikai szempontból Enrico Morelli koreográfiája nagyobb kihívás. A páros elszakadása után Orfeuszt, az én utamat követjük. A táncosok mindig hálásak az ilyen nagy szerepekért, igaz, lelkileg, technikailag és fizikailag nehéz sok előadáson keresztül megformálni ugyanazt a karaktert. Sokáig azt szerettem, ami számomra komfortos szerep, abból próbáltam kihozni a maximumot. Ma inkább az izgalmat keresem, a kihívást. Ebből a szempontból a Credo nagyon jelentős. Kaptam egy figurát, amely idegen tőlem, morális és minden egyéb szempontból elítélendően cselekszik. Ha egy ilyen dologgal kerül szembe az ember, akkor érdekes kérdés, hogyan oldja meg, hogy a színpadon mégis igazinak tűnjön.Hasonló élménye volt a Homo Hungaricus kapcsán. Ott is egy negatív, tőle idegen karakter bőrébe bújt. Tanácstalan volt, és lelkileg meg is viselte az azonosulási kényszer a figurával, ezért Juronics Tamás segített a szerep felépítésében. A színházi és táncelőadásokat egyébként legtöbbször szakmai szemmel nézi.– Minden előadás hatással van rám. Még ha nem is tetszik valami, akkor is öröm kitalálni, miért nem, és mit csinálnék máshogy. Attól persze, hogy nem az én világom valami, még lehet jó. Szeretem a bátor rendezéseket, ha van egy tartalmi szándék, egy közlési vágy, amihez idomul minden más. Igazán jó dolgot csinálni nehéz. Pláne, hogy a színházi szakmában nincs tervrajz.