A szülők februártól ingyen mehetnek be az uszodába - A Némó kezébe került a teljes szegedi úszásoktatás

Mint arról január elején beszámoltunk, komoly változások történtek az új évben a Szegedi Sport és Fürdők létesítményeiben. Az áremeléseken túl az uszodába járóknak két másik dolog is feltűnhetett: megszüntették a 250 forintos kísérőjegyet, és helyette 500 forintos szülői jegyet vehettek csak azok, akik bekísérték gyermeküket, illetve üresen kongott a tanmedence, eltűntek ugyanis az úszásoktatók. Drégelyi Zoltán, a Szegedi Sport és Fürdők tavaly szeptembertől kinevezett új ügyvezető igazgatója akkor lapunknak elmondta, központosítja az úszásoktatást, hiszen az elmúlt időszakban az úszóiskola mellett 27 magánvállalkozó is foglalkozott ezzel, ami nem garantálta a minőséget.



A megállapodás a napokban megszületett, így tegnap Drégelyi Zoltán és Szentágotai Szabolcs, a Némó Úszósuli ügyvezetője bejelentették: a Szegedi Sport és Fürdőkben zajló úszásoktatás február elsejével a Némó szakmai felügyelete alatt, annak oktatóival zajlik majd, a két intézmény egybeolvad. – Korábban bérlők voltunk, az a struktúra már nem volt tartható az egyre emelkedő költségek miatt – mondta el lapunknak Szentágotai. – De ez a megállapodás azért is előnyös számunkra, mert végre megvalósíthatjuk, amiért 14 éve ezt a céget megalapítottuk: hogy mi tehessük le a teljes utánpótlásképzés alapját. Az autonómiánk persze sérül most, de azt gondolom, ez nem nagy ár a célunk eléréséért.



Drégelyi hozzátette: az egy kézbe kerülő úszásoktatással garantálható, hogy megfelelő szakmai színvonalon zajlik majd az oktatás, így nem fordulhat elő, hogy egy tehetséges sportolónak azért nincs esélye magas szintre eljutni, mert az alapoknál elrontották a képzését. Emellett a jövő sportolóit is könnyebb lesz kiválasztani, hiszen mindenkire rálátnak majd. – Mivel pedig mostantól az oktatás a Szegedi Sport és Fürdők keretein belül zajlik majd, a szülők a létesítménnyel közvetlen kapcsolatba kerülnek. Ezzel pedig biztosítani tudjuk, hogy ha részt kíván valaki venni a gyerek oktatásán, azt ingyenesen megtehesse. Vagyis februártól az úszásoktatásra járó gyerekek szüleinek nem kell belépőjegyet vásárolniuk. Erre egyébként a többi sportegyesületnek – például búvárúszóknak, vízilabdásoknak – is lehetőséget biztosítok, a feltételekről pénteken tárgyalunk az érintettekkel.

A Némó Úszósuli 8 oktatóval dolgozik, ami Szentágotai szerint a mostani gyereklétszámhoz elegendő. A csoportos órák mellett egyébként tervben van az uszodai személyi edzés visszahozása is, hiszen sokan kedvelték az egyéni foglalkozásokat, ezeket is azonban ellenőrzött, módszertanilag a csoportos oktatással azonos módon végzik majd.



Az ügyvezető igazgató elárulta: nemcsak az úszásoktatás, hanem a nyári táboroztatás kapcsán is együtt gondolkodnak a Némóval. Bázisként a sziksósfürdői strandot képzelik el, mely szabadidőközpontként sokkal jobban hasznosítható, és az integrációnak köszönhetően a Szegedi Sport és Fürdők többi létesítményét is tudják majd használni, melyekért eddig bérleti díjat fizettek.