A szúnyogok ellen a granulátum sem segít

– Magyarországon jelenleg egy szer van engedélyezve földi és légi kémiai szúnyoggyérítésre, ezt használjuk minden alkalommal – mondta el Szabó Péter, a Szemp Air Kft. ügyvezetője. – Bár több más készítmény is volt forgalomban, amelyek engedélye a hónap végén jár le, de ezek is mind ugyanazt a hatóanyagot tartalmazták, amely egyébként megegyezik a lakásban használt készítményekben lévőkkel – tette hozzá.

A granulátum formátumú irtószerről Szabó Péter elmondta: ez a biológiai lárvairtáshoz használható, ám Magyarországon nem elérhető, rendelésre pedig nagyjából fél év alatt szállítják le. – Azért preferálnák ezt most többen, mert a sűrű lombozatú árterekben a folyadékként szétpermezetett vegyszer nem jut át a növényzeten. Ez azonban a granulátumra is igaz, mert az is nagyon könnyű. Ráadásul bizonyos fajokra ez a készítmény nem is hat – mondta el a szakember.

A szúnyoggyérítést is végző légiszolgáltató cég vezetője szerint jelenleg a legnagyobb gondot a fűre petéző fajok jelentik. – Több tízezer hektárnyi felületet kell kezelni Szeged környékén, ilyen mértékű ártalmat pedig már biológiai gyérítéssel nem lehet megfogni. Egy olyan komplett, légi gyérítés, amelyet a hétvégén végeztünk Szegeden, nagyjából 9 millió forintba kerül – közölte.