A tanyavilág fotósszemmel: a váratlan találkozások színesítették Németh György és Révész Róbert határ menti munkáját

Egy idős úr épp régi, már nem működő autóját mutatta be a fotósoknak. Fotó: Németh György

Fotók a határon

Németh György a tanyasi élet legegyszerűbb momentumait is megörökítette.

Szívügyük a tanyavilág

Egy Adahatár menti tanyán az idős asszony cumisüvegből eteti a kis kecskéket. Fotó: Révész Róbert

Nyolc év változásai

Mobil pálinkafőzde

Brasnyó Antal különféle hangszereket javít, több hegedű is sorakozik nála. Fotó: Révész Róbert

A sándorfalvi születésű, Szegeden élő Németh György már húsz éve járja a tanyavilágot. Mióta nem a Magyar Távirati Iroda fotósa, hanem szabadúszó, főként a Homokhátságot. Elsősorban Mórahalom, Ásotthalom környékét, egészen Röszkéig. Mikor a tanyagondnoksági hálózat létrejött Magyarországon, épp egy vidéki riportot készített. Megismerkedett a gondnokokkal, elkezdte velük járni a környéket, így jóban lett a tanyasiakkal. Ma néhol ebéddel várják már.– Egyszer a határ mentén fotózgattam, mikor feltűnt, hogy tőlem talán 150 méterre kapál egy idős bácsi. Érdekesnek véltem, de pont a határ túloldalán volt. Ekkor jött az ötlet, hogy nemcsak a Homokhátságon kellene tevékenykednem, hanem a határ másik oldalán is. Felkerestem hát Révész Róbertet, ő rengeteg helyen ismerős a Vajdaságban – kezdett bele a történetbe a fotós. Kollégája zentai születésű, de sokszor látni színházi produkciókról készült képek alatt az ő nevét Magyarországon. – Sok romot láttunk, amelyek engem különösen érdekelnek. Az épületmaradványok mindig mesélnek. Szinte már meg tudnám állapítani, hány éve lakatlan egy-egy. Előfordult, hogy ki is nyomoztuk, melyik tanya maradványának mi a története.Révész Róbertnek szintén szívügye a tanyafotózás. Elmesélte, hogy társával ugyanarra a – Nemzeti Kulturális Alap- – támogatásra jelentkeztek. Annyi eltéréssel, hogy ő kizárólag a vajdasági, pontosabban az észak-bácskai tanyavilágot, még Németh György azt is, és a homokhátságot is fotózta.– Három segítőm volt. Balla Lajos Oromhegyesről, Bicskei Zoltán Magyarkanizsáról és Brasnyó Antal Kispiacról. Mielőtt elindultunk volna felfedezni a vidéket, az ő tanácsukat kértem. Magam is körbenéztem, néha kaptam kísérőt is – emlékszik vissza a zentai fotográfus. – Anti régi barátom, Lajkó Félix brácsása volt egy ideig. Nemrég a kispiaci tanyavilágban vett házat, azt tatarozza mostanság. Mindemellett hangszerkészítéssel is foglalkozik. Brácsákat, hegedűket készít, citerákat javít. Ő is szerepel a képeimen.Sokszor meglepetés érte őket az előre eltervezett útjaik során. Persze a véletlen a fotós legjobb segítője, így a váratlan helyzet is remek képet szült. Nemegyszer így fotóztak legeltető juhászt vagy kukoricás mellett kerékpározó idős asszonyt, aki később még be is invitálta őket saját tanyájára.– Náluk mellesleg az a szerencsés helyzet állt fent, hogy a gazdaságot a gyerek szerette volna továbbvinni. Míg az apja bent ült velünk, addig ő tette a dolgát – magyarázta Gyuri, mire Robi rálicitált. Ő még egy söprűt is vásárolt tőlük 320 dinárért, ami 850 forintnak felel meg, mert a család azzal is foglalkozik. Ez az üzlet koronázta meg a véletlen találkozót.– Volt olyan néni, akit nyolc éven át fotóztam. Meg is kérdezte egyszer, hogy miért. Azért, mert érdekes, hogy minden ugyanúgy áll. Annyi különbséggel, hogy idővel lett telefonja az asszonynak, vagy a kocsiszín helyére garázs került. A két eperfa viszont ugyanott lengedezik, s a disznók is ugyanott dagonyáznak – emlékszik vissza a sándorfalvi fotós.A kalandjaik során még egy mobil pálinkafőzőt is láttak. Az autó végiggurul a síkságon, megáll reggel a tanyán, s nap végére kész is a munka. Oromhegyesen pedig egy férfit találtak, aki lovaival, libáival egy nagy terület közepén él, s meglehetősen fotogén. A különlegessége az, hogy egy régi autóban lakik. Ezt meg is mutatta a fotósoknak.Zenta szomszédságában áll Adahatár. Ott is fotózták a régi iskolát, a környékbeli romokat. Egyszer megérkezett egy autó, kiszállt belőle a szomszéd megtudakolni, mit csinálnak a környéken.– Nem haragudott, elmeséltem neki, hogy mivel is foglalkozunk. Megkérdeztem, lefotózhatom-e. Belement – kezdte mesélni Robi. – Elmentünk az ő tanyájukra is. Mikor odaértünk, a következő látvány fogadott: az anyukája cumisüvegből itatta a bárányokat, kecskéket. Egy kisfiú pedig állatokkal a hóna alatt rohangált.Képeiket a MASZK Egyesület segítségével publikálták. Projektjük Határon innen, határon túl néven fut, s nem győzik hangsúlyozni: mindenképp szeretnék folytatni.