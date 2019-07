A teljes foglalkoztatás a cél Csongrád megyében

A mostaninál is több ember dolgozhat az új programnak köszönhetően. Fotó: Frank Yvette

A mostaninál is több ember dolgozhat az új programnak köszönhetően. Fotó: Frank Yvette

Csongrád megye legnagyobb foglalkoztatóinak mutatta kedden be Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Juhász Tünde, Csongrád megye kormánymegbízottja azt a munkaerőpiaci programot, aminek a célja teljes foglalkoztatottság elérése. Utána sajtótájékoztatót tartottak, amin az államtitkár elmondta, hogy a programot Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében kezdték, ahol így duplájára nőtt a sikeres kiközvetítések száma az egy évvel korábbihoz képest.A második ciklusban sorra kerülő Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében az utóbbi hónapok tapasztalata alapján több mint 80 százalékkal többen találtak munkát. A mostani bővítéssel pedig már összesen már tíz megyében zajlik a program. Bodó Sándor szerint eddig több mint 21 ezer ember munkába állásához járult hozzá a keleti országrészben, amelynek köszönhetően folyamatosan csökken az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak száma.Bodó Sándor szavaiból kiderül, hogy a foglalkoztatási osztályokon lesznek majd vállalati kapcsolattartók, akik a járásban dolgozó cégekkel tartják majd rendszeresen a kapcsolatot. Ők nyomon követik majd, hogy az adott cégnek milyen munkaerőpiaci igényei vannak, milyen, és mennyi munkaerőre van szükségük, illetve ha véletlenül arra kerülne a sor, hogyan kezeljék a létszámleépítéseket, de a pályázati lehetőségekről is értesítik őket. Az államtitkártól azt is megtudtuk, hogy a jelenlegi munkanélküliek egy részével, amikor újra meg kell jelenniük a központban, több időt töltenek majd az ügyintézők. Ennek köszönhetően pedig egy alaposabb képet kapnak róluk, akiket így könnyebb lesz kiközvetíteni egy adott vállalkozáshoz.Minden járási kirendeltségen várhatóan két vállalati kapcsolattartót jelölnek majd ki, azok közül, akik jelenleg is ott dolgoznak. Juhász Tünde kormánymegbízott pedig azt mondta, hogy a megye munkaerőpiaci helyzete az átlagosnál jobb, az álláskeresők iskolai végzettsége is magasabb, mint sok más helyen.A legfrissebb adatok szerint a munkanélküliségi ráta is fokozatosan csökken, 3,4 százalékra süllyedt, ami a negyedik legalacsonyabb az EU-ban. A cél, hogy a meglévő, közel félmilliós munkaerő-tartalék aktivizálásával a munkanélküliség szintje tovább csökkenjen, és megvalósuljon a teljes foglalkoztatottság Magyarországon – hangsúlyozta korábban Varga Mihály pénzügyminiszter.