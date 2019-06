A tiszavirágot is megöli a szúnyogirtó szer, de vigyáznak rájuk

Fotók: Olvasó-tudósító

Fotó: Olvasó-tudósító/Vass Károly

Tudta?

A kémiai szúnyoggyérítés során egy deltametrin hatóanyagú irtószert permeteznek a szakemberek földi vagy légi úton. Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan, az csak többezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást. Hektáronként mindössze fél litert permeteznek ki belőle, kijuttatás után néhány órával pedig le is bomlik. Az irtószert az esti órákban juttatják ki járműről, vagy repülőről. Az irtószer a méhekre veszélyes lehet, ezért gyérítés előtt a szakemberek tájékoztatják a méhészeket, hogy mikor és hol lehet permetezésre számítani. A kémiai permetezés kizárólag a települések belterületén zajlik.

Mióta nem csak az embereket, de még a lovakat is eszik a szúnyogok Csongrád megyében és az egész országban, szinte csak a gyérítésről esik szó. Holott közben beindul egy szintén rovarokhoz kapcsolódó, de sokkal örömtelibb esemény a természetben: a tiszavirágzás., most annak jártunk utána: mi történik, ha egybeesik a szükséges irtás és a kérészek rajzása? Tavaly a Dunakanyarban nyáron elhalasztották a légi gyérítést, amíg tartott a dunavirágzás. A szer nem válogat, megöli a kérészt is, írta a Turista Magazin: márpedig a- és a tiszavirág igen közeli rokonok.Azt már tudjuk, hogy a méhészeket előre figyelmeztetik, ha irtás közeleg, zárják be a méheket - meg aztán a méhek alkonyatkor, hajnalban nem repülnek. A tiszavirág viszont körülbelül akkor indul útnak, amikor a szúnyogok is felkelnek.Megkerestük a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy feltegyük a kérdést: milyen hatással van a tiszavirágra a szúnyoggyérítésre használt szer, és mit tesznek a kérészek védelmében?- A kérészekre valóban veszélyes lehet az irtószer - erősítette meg Mukics Dániel tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Ezt figyelembe is veszik azokon a területeken, ahol gyérítenek. Azokat a part menti részeket, ahol éppen zajlik a kérészek rajzása, elkerülik a repülők, hogy ne érje a méreg a tiszavirágot. Így történik ez Szegednél is, amikor egybeesik az irtás és a tiszavirágzás.A katasztrófavédelem honlapján, hol terveznek az aktuális héten szúnyogirtást . A már kezelt területeket is térképen jelölik -, amit tudni szeretnének még a szúnyoggyérítésről.Interneten olvastuk a pletykát: a lárvák biológiai gyérítése a szúnyogokat, lárvákat fogyasztó madarak tojásainál okoz problémákat. Mukics Dániel cáfolta: a biológiai gyérítés semmilyen más fajnak nem okoz károkat a szúnyoglárvákon kívül, sem állatnak, sem növénynek. A madarak a vízben elpusztult lárvát nem eszik meg, az élőket fogyasztják. A hatóanyag pedig nem alkalmas arra, hogy felhalmozódjon az állatok szervezetében.