A Tótékat még a zenészek is szeretik

Schlanger András, Bognár Róbert, Várady Szabolcs és Tóth Péter ült össze annak idején, hogy Örkény István Tótékjából opera lehessen. Először összerakták a darab vázát prózai formában. Ezt versekbe szedték, s az alapján Tóth Péter már meg tudta írni az opera zenéjét.– Hét hónapba telt, attól kezdve, hogy megvolt a szövegkönyv. Az ötlet egyébként László Boldizsártól származik – meséli a zeneszerző. – Öt-hat éve keresett meg, hogy mit szólnék, ha ezt megvalósítanánk. Az őrnagy szerepét kifejezetten rá is írtam, az ő hangjára.Ágika, a kis naiva pedig a felesége, Nánási Helga. Szegedi hang is felcsendül, Vajda Júlia is szerepet kapott a darabban, amelyet április 26-án mutattunk be.Hosszú küzdelem volt, mire bemutatták a darabot. Az Operaház igent mondott a megkeresésre, de a művet az Eiffel Műhelyház Bánffy termében mutatták be, az pedig késve készült el.– A csúszás előnye, hogy a zenészek és az énekesek is már egy éve készen álltak – mondta viccesen Tóth Péter.Az arany meg az asszony Kenessey Jenő egyetlen műve az opera műfajában, ugyanakkor egyike a 20. század első felében nagy sikerrel futott magyar műveknek. Ezzel együtt mutatták be a Tóték operaváltozatát. Káel Csaba rendezte a két művet. – Mire a két operának vége, már lassan éjfél. Ennek ellenére sikerrel játszották négy alkalommal. Nagy öröm volt számomra a keddi telt ház, a hatalmas taps.Még a lépcsőn is ültünk, s a szakmabeliek is gratuláltak. A zenészek is szerették a darabot, jókedvűen muzsikáltak. Tonális zenéről van szó egyébként. Nem kell megijedni, nem a közönség bosszantása a cél, hanem a szórakoztatás. Gyors, sok benne a groteszk zenei elem.Az se jó, ha túl erős a zene, vagy fordítva, a szöveg. Szerintem itt megtaláltuk az összhangot. A jogörökösöknek is tetszett a mű. Úgy vélték, új dimenzióba került az Örkény-dráma. Hangulatos, sírós-nevetős, és elgondolkodtató. Amilyen a Tóték. A jövő évadban is játsszák majd, hét alkalommal.