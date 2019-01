A turizmust fejleszti Kübekháza - Idén lesz 175 éves a falu, amit egész évet átívelő programsorozattal ünnepelnek

Molnár Róbert: Megkezdődött a Kübekháza-Rábé határátkelő építése is.

Sikeres évet zárt Kübekháza, Molnár Róbert polgármester azonban azt is látja: több kihívással is szembe kell nézniük a következő időszakban. – A legnagyobb problémának azt tartom, hogy megüresedett fogorvosi praxisunkat nem sikerült betölteni. Nemrég nyertünk pályázatokat közel 4 millió forint értékben fogászati eszközfejlesztésre. Még röntgennel is rendelkezni fogunk, még sincs jelentkező. A másik nagy problémánk nekünk is, mint minden önkormányzatnak, hogy az állam tudatosan üresíti ki a közfoglalkoztatást. Ha viszont ez nem lesz, nem lesz, aki füvet nyírjon, takarítson, a közétkeztetésben segédkezzen, vagy a rászorulóknak összehasogassa a fát, ellássa a ház körüli teendőket. Kübeken a közfoglalkoztatottak nélkül az utóbbi időben sehová nem haladtunk volna – mondta Molnár Róbert.Az elért sikerek között megemlítette azt is, hogy saját forrásból megújították a közkonyhát, és rengeteg egynyári és évelő növényt ültettek idén is úgy, hogy a Virágos Magyarország program példaértékűnek minősítette munkájukat. – Táblákkal védetté és biztonságosabbá tettük a település be- és kivezető útjait, átépítettük és szépítettük a Mátyás utcai buszvárónkat – tette még hozzá Molnár Róbert, aki szerint az elmúlt évek munkája azt eredményezte, hogy érezhetően megnövekedett a falu iránti érdeklődés, sok fiatal család költözött oda. Mivel pedig nem szeretnének alvófalu lenni, rengeteg programot is szerveznek, főleg a nyári hétvégéken.A kübekházi képviselő-testület eltökélt a falu turisztikai vonzerejének további fejlesztésében. Ezért alapították meg a Kübeckert, amely nemcsak egy egyedülálló sváb–magyar cukrászat, étterem, keksz- és bonbonmanufaktúra, hanem a tervek szerint hamarosan egy termékcsalád brandje lesz belőle. – A Kübeckernél tavasszal egy pajtát alakítottunk ki, amelyet most téliesítettünk. Emellett egy modern, öko, mozgáskorlátozott-barát közösségi kispiacot is átadtunk ősszel, és megkezdődött a Kübekháza–Rábé határátkelő építése is. Korszerűsítették a Fő utca elektromos és közvilágítás-hálózatát, tavasszal csapadékelvezető csatornázásra, útépítésre is sor kerül. A bölcsődénk ügyében levelezünk a kormánnyal, elnyert pályázatunkhoz kiegészítő forrásokat várunk. A temetőkertünket folyamatosan szépítjük, s mivel a hamvparcellánk betelt, jövőre újat létesítünk, illetve energetikai és sportfejlesztésekre, valamint a játszótér felújítására is sor fog kerülni – sorolta terveit a polgármester, aki azt is megemlítette, 2019-ben Kübekháza 175 éves lesz, ezért egész évet átívelő programsorozattal ünneplik meg a falu fennállását.