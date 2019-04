A Vadasparkba látogathattak a rászoruló családok - Fotók

A meghívott családok közt volt olyan is, amely még sosem járt itt. Ilyen volt a Boldizsár család is, a hat gyermek és édesanyjuk sem volt még állatkertben, az édesapa azt mondja, talán óvodás vagy általános iskolás lehetett, amikor ide kirándultak.– Nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen nincs arra lehetőségünk, hogy családostul eljöjjünk, mert ha összeszámoljuk, akkor ez 20 ezer forintnál is többe kerül, ezt viszont mi nem engedhetjük meg magunknak. A gyerekek napok óta izgatottan készültek a vasárnapra, minden állatra kíváncsiak, de a majmokra és az oroszlánokra különösen – nyilatkozták lapunknak a szülők.Az egyesület elnöke, Somi Béla kérdésünkre elmondta, a nap fő attrakciója a vadaspark, hiszen ez már önmagában exkluzív program, főként azoknak, akik még sosem jártak itt, de a látogatás keretében uzsonnára és jégkrémre is meghívják vendégeiket, akik távozáskor tartósélelmiszer-csomagot, illetve egy játék-nagykereskedő jóvoltából játékcsomagot is kaptak.Hozzátette, 2015 óta végeznek karitatív tevékenységet, péntek óta már egyesületként, így egészen hosszú listából kellett kiválasztaniuk a családokat, de a jövőben folytatódik a program, tervük, hogy havonta legalább egyszer közösségi programot szervezzenek.