A várólista átlagosan 3 év, élődonoros átültetéssel rövidebb - 69 beteg kapott vesét tavaly Szegeden

Sokkal könnyebb az élete

Testvérétől, Anitától kapott vesét Frick Krisztián.

Azt is elfogadják, amit más nem

Kis kockázattal tud bárki segíteni a szerettein - hívja fel a figyelmet Lázár György. Fotó: Karnok Csaba

Három-négy nap, és fölépül a donor

– Közel egy évig jártam dialízisre, mielőtt vesét kaptam – mesélte Frick Krisztián. – Amikor 2017 decemberében kiderült, hogy súlyos vesebeteg vagyok, elkezdődtek a kivizsgálások, és májusban felkerültem a transzplantációs listára.A Bács-Kiskun megyei, császártöltési férfi ezzel egyike lett a régió több mint száz betegének, akik vesére várnak.– Először bíztam benne, hogy idegen donortól kaphatok szervet. Nyáron viszont édesanyám egyszer csak felvetette, hogy kivizsgáltatná magát, hátha tud segíteni. Ezt követően pedig apukám is kezdeményezte ugyanezt. Ők nem voltak alkalmas donorok, így a feleségem és a testvérem is belefogott a kivizsgálásokba. Feleségem, Ági a kezdetektől fogva biztatott, hogy minél előbb végezzük el az élődonoros transzplantációt. Ő is alkalmas lett volna donornak, és szeretett volna segíteni rajtam. Végül az én döntésem volt, hogy a testvéremtől fogadom el a vesét, mert a genetikai egyezés jobb esélyeket adott. Helyettem is elkísérte az összes kivizsgálásra a testvéremet, rengeteg ügyintézést bonyolított le.Krisztián úgy fogalmazott, nem volt könnyű elfogadnia, hogy Anita egyik szervét felajánlja neki. A kétgyermekes édesanya számára is nehéz időszak volt, amikor megműtötték őket. – Izgultam nagyon, mi fog történni, de úgy voltam vele, Krisztiánnak is van családja, rá is szükség van még. Ráadásul így könnyebbé válhatott az élete – fogalmazott Angeliné Frick Anita.A transzplantációt Szegeden végezték el tavaly novemberben. Azóta Krisztiánnak nem kell dialízisre járnia, mi több, két hete ismét elkezdhetett dolgozni. – Sokkal könnyebb az életem, újra egészségesnek érezhetem magam, és szerencsére Anita is teljes értékű életet élhet, miközben az enyémet is megmentette – fogalmazott a 44 éves férfi.Szegeden tavaly Krisztiánén kívül 68 veseátültetést végeztek még el – soha nem volt ilyen sok transzplantáció a klinikán.– Ezeknek a műtéteknek a száma elsősorban attól függ, hányan és milyen régóra várakoznak a listán – mondta el Szederkényi Edit, az SZTE Sebészeti Klinika transzplantációs osztályvezetője. – Amióta 2013-ban az Eurotransplanthoz csatlakoztunk, sokkal egyszerűbb megfelelő vesét találni a betegeknek. Ráadásul mi a „bevállalósabb" centrumok közé tartozunk: sokszor azokat a szerveket is elfogadjuk, amelyeket mások esetleg nem kérnek. Sok helyen nem szívesen ültetnek be például idős donoroktól származó szervet. Mi azonban úgy látjuk, ez is jobb, mint ha semmilyen segítséget nem kap a beteg.Az átlagos várakozási idő jelenleg három év. Ez azonban lényegesen lerövidíthető, ha élődonoros átültetésre is van lehetőség. Bár ez a fajta transzplantáció sokkal jobb eredményeket hoz, mint amikor egy halott szervét ültetik át, hazánkban még mindig nagyon kevés ilyen műtétet tudnak elvégezni. A szegedi tavalyi 69-ből például csak 8 volt ilyen operáció. Ennek oka pedig elsősorban az, hogy a betegek nem akarják elfogadni, hogy családtagjukat – hiszen csak közeli hozzátartozó jöhet szóba – miattuk „megcsonkítják".– Aki felkerül a transzplantációs listára, tájékoztatást kap erről a lehetőségről. A világ legjobb módszerével dolgozunk: laparoszkópos műtéttel távolítjuk el a donor szervét, amely a legkisebb megterhelést jelenti számára, és három-négy nap után szövődménymentesen felépülhet. Kis kockázattal tud tehát bárki segíteni ezzel a szerettein. Tizenöt éve mégsem tudjuk 20 százalék fölé tornázni ezeknek az operációknak az arányát – mondta el Lázár György, az SZTE Sebészeti Klinika tanszékvezető professzora. Megjegyezte: a betegnek is jobb ez a fajta transzplantáció, hiszen a szerv kevés ideig van testen kívül. – És bár furcsának tűnhet, de mindig megfigyelhető egy bizonyos érzelmi faktor. Ezek a szervek ugyanis még akkor is jobban funkcionálnak, ha nem volt tökéletes az antigénegyezés – tette hozzá a professzor.A szervekre várók száma egyébként évről évre növekszik, miközben az átültethető szervek száma nagyjából állandó. Ezért lehet egyre több beteg számára az élődonoros transzplantáció a legjobb lehetőség, amely az adományozó számára is járhat előnyökkel. Például azért, mert a műtét előtt alapos kivizsgáláson kell átesnie. Volt, akinek éppen ez mentette meg az életét, hiszen olyan betegséget fedeztek fel nála az orvosok, amelyről korábban sejtése sem volt. És bár donor nem lehetett, de problémájával még időben orvoshoz került.