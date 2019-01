A világ legeredetibb műalkotásait szegedi alkotó készítette: Londontól New Yorkig elismerik Jéga Szabó Lászlót

A műanyag domborműnek

Művészföldén dolgozik a szegedi képzőművész, Jéga Szabó László , aki nagyszülei házában alkot, itt hozta létre bázisát egy szegedi magánházban. Udvarába belépve földbe gyökerezett a lábunk fotós kollégámmal, talán a szánk is tátva maradt.A kortárs alkotó ugyanis itt gyűjti azokat a tárgyakat is, amelyekben fantáziát lát, és amelyek egyszer majd alkotása részei lesznek. Az olajfestmények, a grafikák és kollázsok mellett Jegartmaster kedvencei az installációk és az úgynevezett assemblage-ok, vagyis többnemű anyagból készült, nagy méretű szobrok. Galériájában egyből ezeket mutatja, egyik kedvence Lucifer, amely műanyagból és talált tárgyakból készült, feje egy pénzszámoló gép. Ezen például számítástechnikai alaplapot, papírpénzeket is láthatunk.Jéga Szabó László autó- és motorszerelőnek tanult, tíz évig ebben a szakmában dolgozott, ám már általános iskolás korában kiderült a művészetek iránti vonzalma, a Vasutas Képzőművészeti Körben tanult rajzolni, mellette zongorázott is. Az ipari szakiskolában már a haveroknak rajzolt Jimi Hendrix- és John Lennon-portrékat. Később színészkedett a szegedi színház stúdiójában.– Bármit is dolgoztam, a művészet mindig szerepet játszott az életemben. Mindenhol megtalált, szolgáltam határ- őrként, itt is mindig én készítettem a plakátokat – meséli.Első nagyobb önálló kiállítása Szegeden volt 2008-ban, miután előző évben megkapta a város alkotói díját. Azóta ismert, keresett alkotó, nemcsak Magyarországon jegyzik, külföldön is sikere van, díjakat is nyert. Jéga Szabó László posztmodern alkotásaival szakmai és gyűjtői körökben is komoly érdeklődést váltott ki. Művei mára szép számmal megtalálhatók köz- és magángyűjteményekben.Legnagyobb sikerének azt tartja, amikor 2010-ben két alkotása bekerült a világ 15 legeredetibb műalkotása közé. London 10 legnagyobb galériája szakértőinek szavazata alapján az „Arccal az …izmus felé" domborművet és „Az ember komédiája" szobrot is kiállíthatta a szegedi kortárs képzőművész Londonban, a Real World Galleryben.Jegartmaster nem pályázik, nem küldözgeti műveit, honlapja igen népszerű, sokszor ez alapján kap meghívást. Most például tavasszal Londonba utazik. – A londoni Royal Academy tárlatára készül mostani kedvencem, amelyet a Sohóban fognak kiállítani.Sikoly a munkacíme, a modern digitalizált világra utal a QR-kódba ágyazott emberi arc – magyarázza László. Egyik műve, amely egy közlekedési táblára készült – persze mindezt ő gyártotta –, Artslant-díjat nyert New Yorkban. Munkáiról Dusha Béla fotóművész is készített sorozatot a Szeged folyóirat számára.2012 óta Művészföldén minden évben művésztáborokat szervez, ahová az ország és a világ minden tájáról érkeznek alkotók. – Összművészeti alkotótér ez, zenészek, költők, színészek, festők alkotnak itt együtt. Voltak már vendégeim Franciaországból, Németországból, az Egyesült Államokból és Kínából is – részletezte.Színészéveiben ismerkedett meg Bicskey Lukács színésszel, akivel jó barátságot ápolt, közösen álmodtak meg egy színpadot Mű- vészfölde udvarán. A színész 2014-ben bekövetkezett halála után róla nevezte el a színpadot, ahol minden év májusában megemlékeznek Bicskey Lukácsról.– Azt tervezem, hogy májusban, Lukács születésnapja környékén Művészfölde alkotó- és elő- adóművészeinek részvételével nagyszabású kiállítást és előadást rendezünk a Petőfitelepi Művelődési Házban – magyarázta elképzeléseit.Érdekességként azt is megtudtuk, három éve a szegedi alkotótér udvarán forgatta egyik videóklipjét Delhusa Gjon , és a szegedi Bánvölgyi Tamás Vissza a feladónak című darabja is itt készült.A sokoldalú művész 2004-ben okleveles papucskészítő lett, Rátkai Sándor papucskészítő mesternél tanult. Művészfölde alkotói káoszában természetesen néhány szögedi papucsot is találtunk, mint mondja, szaktudása, anyagai megvannak, bármikor tud igazi varrott szögedi papucsot készíteni.