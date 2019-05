A világ legkisebb panelháza Szegeden áll, és eladó - fotók

A szlovákiai "panelvilla". Fotó forrása: Dotoho

Ez a csehországi egyszintes panel még kisebb - de nem a legkisebb! Fotó: Dotoho

A Google Street View fotóján látható panelházikónál lehetne kisebbet építeni, de nem sokkal - és minek. Hisszük, hogy ez a világ legkisebb panelje. A kép téli, de mi megnéztük tavasszal is. Fotó forrása: Dotoho

osztott meg fotót egy csehországi "panelvilláról", amit a világ legkisebbjének tippeltek ebben a műfajban. Hamar kiderült, hogy az épület valójában a szlovákiai Ungszenna (Senné) városában található, viszont Csehországban található egy még kisebb.A kicsi panel-verseny itt nem ért véget, ugyanis egy kommentelő egy Google Street View-fotót osztott meg Szegedről, amin olyan kicsi panelházat láthatunk, aminél kisebbet már tényleg nem nagyon lehet építeni. Az internetes oldalakon a világ legkisebb paneljaként terjedt a kép, ami télen készülhetett, mert lomb még nincs a fákon. Kimentünk Újszegedre, a Dorottya utcába, hogy közelebbről megnézzük ezt az építészeti kuriózumot.Az épületből sajnos annyi minden nem látható, mint a téli fotón, de az legalább kiderül, hogy a gyümölcsfák a ház körül élnek és virulnak. A házikó elölről kockának látszik, de oldalról látni, hogy téglatest: a falon húzódó két sáv alapján három elemből rakták össze. A háztetőn a parabolaantenna is arra utal, hogy valamikor lakhatták, a postaládára írt nevek alapján elfért benne egy háromtagú család. A kerítésre kitették az "Eladó" feliratot, utánanéztünk az interneten a hirdetésnek.Kettőt is találtunk, ami a házra vonatkozik - jobban mondva a földre, amin áll. Építési telekként hirdetik, meg lehet venni(753 m² telek, 18 millió forint) vagy(1499 m² telek, az egyik hirdetésben 38 millió,, 32 millió forint).Azt írják, Újszegeden a Dorottya utca 29. és 31. szám alatt eladó összközműves, két külön helyrajzi számon bejegyzett, összesen 1 499 nm-es építési telek. A telken gyümölcsfák és egy 19 nm-es épület található. A telek 40 méteres utcafronttal rendelkezik, besorolása: zártkert művelés alól kivett, 20% beépíthetőséggel.Jó lenne hinni, hogy aki megveszi, meghagyja ezt az apró különlegességet, de nem valószínű, hogy így lesz. Pedig, a panelházak szerkezete akár 150 évet is kibír a korábban becsült ötvennel szemben.Nem messze, a Thököly utcában is találtunk egy apró, földszintes panelt, amit elsőre nem olyan könnyű észrevenni. "Rendes" tetőt húztak fel rá ugyanis, nem kizárt, hogy a padlásteret is beépítették, és fedett kis terasz készült mellé. Az épület lakatlannak tűnik, bár ránézésre - redőnyök, nem túl elvadult kert - a közelmúltban ez még nem így volt. Ezen a házon nincs kint az "Eladó" tábla.