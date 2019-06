A virágok királynőjéről szólt minden Szőregen a hétvégén - fotók a felvonulásról

Idén már huszonegyedik alkalommal rendezik meg a Rózsaünnepet Szőregen, ahol három napon át minden a virágok királynőjéről szól. Már pénteken elindult az ünnepi forgatag, egy helytörténeti kerékpáros túrával indult a program, ami rajzkiállítás-megnyitóval, az óvodások és iskolások előadásával, a Csipkerózsikák, Rózsahercegnők és Rózsahercegek bemutatkozásával, Grubby Lemon és Bebe koncerttel, az Útközbanddel, valamint a Somogyi-könyvtár divatos rózsákról szóló tárlatával folytatódott.Szombaton az érdeklődők Bulgária, vagyis a rózsaolaj hazájának bemutatkozását láthatták, ingyenes buszokkal a rózsaföldekre kirándulhattak, rózsa-partizhattak Bodrogi Gyulával, miközben vadpörkölteket, nyárson sülteket fogyaszthattak, a gyerekeket trambulin, céllövölde, csúszda várta.

Idén a legszebb szőregi rózsás előkertnek Bálint Istvánné kertjét választották, a legszebb előkert Kovács Vendelé lett, míg a legszebb szőregi belső kertért Korsós Imre vehetett át oklevelet. Az év dísznövénykertésze címet pedig Hegedűs Zoltán érdemelte ki munkájával.

Bemutatkozott a katasztrófavédelem, a színpadon az üllési Fonó Néptáncegyüttes ropta, Varga Csaba retro bulit tartott, míg a sport kedvelői a Rózsa Kupán drukkolhattak, vagy Filó Andor kickbox-bajnok K3 Boxing félprofi mérkőzéseit tekinthették meg.Az igazi show csak szombat este jött, amikor is elkezdődött a Rózsaünnepi Felvonulás Szőreg főutcáin, amit a décsei Junii Crișului (A Kőrös Ifjai) Népzenei Együttes műsora tett még emlékezetesebbé. Ahogyan a korábbi években már megszokott volt, temérdek mennyiségű rózsával borították be az utcákat, azonban az esemény sajtótájékoztatóján csütörtökön Fráter György, a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnöke arról tájékoztatott, hogy az idei extrém időjárás a virágokat is megviselte, így idén jóval kevesebb rózsát tudnak szétszórni a lovaskocsiról. A napot a Rózsaünnepi Dáridó zárta Lagzi Lajcsival.Szombaton adták át a legszebb kerteknek járó díjakat is:Vasárnap az ünnep részeként az Alexandriai Szent Katalin-templomban szentmisét és körmenetet tartottak – ezen szintén helyet kapott a rózsa. A zenés-táncos programok az utolsó napon sem maradtak el. Idén először rendezték meg a Rózsafutást és a hozzá kapcsolódó családi napot. Ezt a Szőregi Futórózsák, azaz Nyergesné Király Anita és barátnője szervezte. A családok 1,5, a bátrabbak 5,5, míg az igazán profik 11 kilométeres távokat teljesítettek.