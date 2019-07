A víz közelsége lehet a tartós boldogság kulcsa - becsüljék meg a Tiszát, a Marost!

Nyugalom: ennyi a kép címe. Fotók: Farkas Judit

Tudják, mit jelent a "kék elme" kifejezés? Azt az enyhén meditatív állapotot, amit akkor érzünk, amikor víz közelében töltjük az időt. Nem a kerti csapra gondolunk, de egy kis tavacska már sokat segíthet. A Tiszán, Szegednél fotóztuk a napokban a jelenetet: ketten eveztek állva a vízen, a jármű angol neve Standing Paddle Boat (SUP) , magyarul ezt állószörfnek vagy állva evezésnek lehet talán fordítani. A jelenet láttán gond nélkül elhittük, amit Wallace J. Nichols tengerbiológus, a “Blue Mind" című könyv szerzője mond: egészségesnek maradni, boldognak lenni leginkább víz, azaz tó, folyó, tenger, óceán közelében van esélyünk.Egy angol kutatás résztvevői éppen a közelmúltban bizonyították, hogy a víz melletti pihenés, legyen az aktív vagy parton heverős, megnyugtatja az embereket. A legtöbben a családdal, barátokkal töltött minőségi időt értékelték sokra. Ha ültek már tábortűz körül este a Tisza-parton a barátaikkal, tudják, hogy tényleg nem túl idegesítő - legfeljebb a szúnyogok húzzák fel az embert. Ahogy a lassú, nyugodt evezés sem. Vagy az úszás, a napozás, a víz bámulása, ami egy idő után tényleg meditatív állapotba ringat - már ha éppen nem jönnek le flakontömegek a Maroson. Olyankor feldühít, de ez az ember hibája, nem a folyóé.A stressz oldódik, a pulzus lelassul, és ha sportolunk - a Tiszán például vitorlázni is lehet -, nyugodtan inkább tesszük ésszel. A tengerbiológus könyvében arról is ír, hogy mivel a stressz, a szorongás csökken, a víz közelsége segít az általános jólét, boldogságérzet elérésében, terapeuták is javasolják már mint gyógymódot a víz melletti kikapcsolódást. A kreativitást is növelheti a vízparti időtöltés. Tisza, Maros, Kurca, holtágak, tavak: tele a megye csodaszép és tiszta élővizekkel. Becsüljük meg ezeket, és ha már vannak, használjuk ki a lehetőségeinket!