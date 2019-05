A vízi rendőrök nem csak hajókáznak

– Ami a gáton belül a hatáskörünkbe rendelt, az minden hozzánk tartozik. Mi foglalkozunk többek között a hajózással, a fürdőzők védelmével, de a horgászat szabályainak a betartatásával, és még a gáton közlekedőkkel is – mondta el a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.Busi Lászlótól azt is megtudtuk, hogy a vízi rendőrök munkája sokkal összetettebb annál, mint azt elsőre gondolná az ember. Míg az utcán járőröző rendőröknek nem kötelező tudni, hogy mikor van a tiszavirágzás vagy, hogy éppen védett-e a Széchenyi téren virágzó növény, a vízen szolgáló társaiknak ezekkel is tisztában kell lenniük.– A folyón vagy a környezetében található természeti értékek megóvásában segítenek a nemzeti park munkatársai, de a kollégáim is ismerik az ezekre vonatkozó szabályokat, sőt a védett fajokat is – tette hozzá az ezredes, aki azt is elmondta, hogy minden évben továbbképzéseket szerveznek a vízi rendőröknek például természeti vagy halászati ismeretekből.A vízi rendőrök feladatai közé tartozik a folyóból való vízkivétel ellenőrzése is, de talán még jobban kell figyelniük arra, hogy nehogy szennyvizet eresszenek illegálisan a vízbe. Erre már nem egyszer akadt példa, egyidőben sok szippantóskocsi szennyétől akartak úgy megszabadulni, hogy a Tiszába engedik.– Ráadásul Szeged egy speciális hely, mivel a Tisza vízfelülete az országhatár. Éppen ezért az országba belépő vízi jár- műveket, vezetőiket és utasaikat is nekünk kell beléptetni az országba – tért ki Busi László egy másik feladatukra.Ez úgy történik, hogy mielőtt a külföldi hajós belépne a magyar vizekre, bejelentkezik a hatóságoknál. A rendőrök kijelölnek neki egy határátkelőt a Tiszán, amiből Szegednél kettő is van. A személyforgalmat, azaz a csak embereket szállító hajókat a folyó belvárosi szakaszára kísérik, az egyik határállomáshoz. Ott kikötnek, és onnantól már a „normális" határellenőrzés következik. Ha minden rendben van, akkor már indulhatnak is a belvárosba sétálni.– Más a helyzet viszont a teherhajókkal. Azokat nem engedjük be a városba. Szeged külterületén, az úgynevezett medencés kikötőnél is van egy nemzetközi határátkelőhely, őket oda irányítjuk, ott vizsgálják át őket – mondta.A vízi rendészeknek a közeljövőben a legtöbb feladatot az éppen most történő tiszai áradás és a rövidesen várható tiszavirágzás adja majd.