A vízi turizmus fellendítéséért tett közösen Algyő és Magyarkanizsa

Szombaton ünnepélyes zárókonferenciát tartottak az algyői Levendula Hotelben, a partnerek sikeresnek ítélték a közös munkát. Tízszemélyes sátrakat, hátizsákokat, vízi felszereléseket, játékokat, hálózsákokat vásároltak, melyek jól szolgálják majd a túrázásokat, valamint kilenc kenut is beszereztek, amiket a napokban az algyői és a magyarkanizsai gyerekek is felavattak a helyi táborokban. A járműveket könnyen tudják majd mozgatni a két ország között, ugyanis egy hajószállító trélert is vettek a forrásból. A projekt elsődleges célcsoportját a fiatalok alkották, hiszen ők tudják majd megfelelő neveléssel az értékeket gondozni.