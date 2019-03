A volt szegedi sztárfocista saját dalait hozza haza

Gyerekkorában kezdte a zongorázást Veres György. Hét évig aktívan tanult is, de – ahogy fogalmazott – beköszöntött a beatkorszak, épp, amikor ő kezdte a középiskolát.



– Mindenki gitározott abban az időben. Pár koleszos srác engem is megtanított a basszuson játszani. Zenészek akartunk lenni, mint mindenki a 60-as években – mesélte a zenész, aki ma mégis billentyűs hangszeren mutatja meg tehetségét a közönségnek.



Megyei versenyt is nyert, már harmadikos középiskolás korában. A vásárhelyi Piramis basszusgitárosa elment katonának, így ő került a helyébe, majd a Fortuna Együttessel még színházi előadásokban is rendszeresen szerepelt.



– Nagy durranás volt az Isten véled, édes Piroskám. 120-szor is előadtuk, a csapból is ez folyt, rádiók játszották. Szász Károly rendezte még Vaszy Viktor igazgatósága alatt. Kovács Zsuzsa is ezzel lett híres. 1968-ban a kőszínházakba még nem férkőzött be a beatzene, ez volt az áttörés – meséli Veres György egyik legszebb emlékét a Szegedi Nemzeti Színházból.



Hasonló örömmel emlékszik vissza A doktor úr című produkcióra is, amely szintén rengeteg előadást megélt. Később Makón, egy teniszmeccsen megismert egy német sportembert, aki szintén zenélt, akárcsak ő. Úgy alakult a helyzet, hogy végül Németországba került általa, ott is teniszezett.



– Édesapám és a nagybátyám is profi focista volt, kiskorom óta a levegőből szívtam magamba a sportot. A foci abbamaradt 30 évesen, de a tenisz meg a síelés nem.



Mindhárom sportágban dolgozott mint edző. Hévízen teniszt oktat a mai napig. Mikor a sport engedte, ideje maradt ismét zenélni. – Nyolc éve kezdtem el saját dalokat írni. A repertoárom 40 számból áll. Szegeden az est első felében ezeket adom elő, majd váltunk az örökzöldekre.



Az emlékidéző koncerten Molnár Gyula, Bíró János, Zoltán Zoltán és Pleskonics András kíséri.