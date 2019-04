˝A zene olyan nyelv, amit meg lehet tanulni˝ - Magda Dávid tíz év után ismét Szegeden

Magda Dávid zeneszerző 10 éve szerzett diplomát orgonaművészként Szegeden, néhány éve költözött haza Svédországból. Fotó: Kuklis István

Az ifjú zeneszerzők mutathatták meg szerzeményeiket a Fiatal Zeneszerzők II. Szegedi Fesztiválján a Bálint Sándor Művelődési Házban. Emiatt érkezett Magda Dávid is a városba, ahol 10 éve szerzett diplomát orgonaművészként. – Néhány éve költöztem vissza Magyarországra Göteborgból. Egyházzenei és improvizációs szakon tanulhattam Svédországban, mellette pedig zongorát tanítottam kint. Az ottani egyetem felszereltsége fantasztikus, és jó kapcsolatot ápolnak az egyházzal is, így sok templomba volt bejárásunk.Mióta itthon él, Egerben tanít: zeneiskolában és egyetemen is. Három kép című szerzeményét szerdán mutatják be Szegeden. – Friss mű, tavaly írtam, mikor részt vettem egy mesterkurzuson. Szegednek nagyon jó zenészei vannak egyébként, minőséget képviselnek. Nyilván orgonadarabot nem tudtunk volna előadni; fúvósötöst hallhatott a közönség.Véleménye szerint a kortárs zene köreiben a főváros kiemelt helyen áll. – A Nemzeti Kulturális Alap is sok koncertet támogat, s így nem kell ingyen fellépni. Sajnos ma is él az a tévhit, hogy „mi csak játszunk". Pedig ez mögött rengeteg energia és munka áll.Kiemelte, hogy mennyire nagy szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. Ő is hívott már meg svéd zenészeket Magyarországra. – Mindenki keresi a saját stílusát. Érdekes kérdés, hogy mennyire kell, hogy ez könnyen befogadható legyen. A múlt század nagy zeneszerzőinek alkotásait is modernnek tartották saját korukban. Ami új, ahhoz pedig nyitottság kell. A zene egy olyan nyelv, amit meg lehet tanulni. A kortárs ág pedig egy fokozat, mintha egy szakmai nyelvvizsga lenne.Szerinte az is fontos, hogy van tálalva egy-egy mű. Jól jön egy vetítés vagy műismertetés. Esetleg néhány kulisszatitok megosztása, a műhelytitkok felfedése.