˝Addig írtam, amíg minden eredményem helyes nem lett˝: szegedi diák írta az ország egyik legjobb felvételijét

Tanára szerint szorgalmas, megbízható tudású gyerek.

Fotó: Karnok Csaba

Idén 98 pontos volt a legjobb felvételi dolgozat a nyolcadikosok között – abból is az egész országban mindössze kettő született. Az egyiket egy szegedi diáklány írta. Visi Patrícia, a Madách Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulója matematikából maximális pontot ért el, a két pontot két apróságon veszítette el a magyardolgozatában.– Nem számítottam rá, hogy a matematikám hibátlan lesz, főleg úgy, hogy nehezebb volt a feladatsor, mint a korábbi években – mesélte Patrícia, aki szerint sikerének titka az volt, hogy nem görcsölt be, amikor első körben megoldhatatlannak tűnt egy feladat.– Azt gondolom, mindenkinek a „zsófis" feladat volt a mumus, nem véletlenül született annyi mém belőle. Első körben én is továbbléptem rajta, nem tudtam megoldani. Amikor készen lettem a többi feladattal, akkor tértem vissza rá, és beugrott, hogy kell megcsinálni. Ha ültem volna fölötte, biztos nem sikerült volna.Patrícia egyébként nem véletlenül írt ilyen kiemelkedő felvételit: amellett, hogy kitűnő tanuló, és heti 3 matematikaórájuk mellett tanáruk, Novák Zoltánné még egy felkészítő órát is tartott, a lány az előző évek összes felvételi feladatsorát megoldotta. Ráadásul nem is egyszer.– Addig írtam, amíg minden eredményem helyes nem lett – mesélte.Matematikatanára ehhez hozzátette: órán is mindig megtett mindent, amit kért tőle.– Szorgalmas, megbízható tudású gyerek, a tanárok álma – foglalta össze róla véleményét.A magyarfelvételiben a két pont a versláb definícióján és egy aláhúzatlanul maradt névszói-igei állítmányon ment el. Teljesítményével azonban így is az ország legjobb eredményét érte el egy másik diákkal együtt, így gyakorlatilag bármelyik gimnáziumba felvették volna. Ő mégsem a legerősebb intézmények közül választott.– A szegedi Deák-gimnázium speciális angol tagozatát jelöltem meg első helyen. Szerencsés vagyok: a Madách két tannyelvű osztályában úgy voltam kitűnő, hogy túl sokat nem tanultam otthon. Azt hallottam viszont, hogy néhány gimnáziumban még az ilyen diákoknak is rengeteget kell tanulniuk, és úgy éreztem, én azt nem bírnám.