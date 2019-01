Adomány a Felsővárosi Óvodának

Az adományokat tegnap adták át az intézményben. Többek között több doboz legót és egy hatalmas plüssmacit is vittek, a játékok mellett pedig hét digitális fényképezőgépet is kaptak az óvónők, hogy a csoportok mindennapjait megörökíthessék. A játékok mellett a Szegedi Sütödék jóvoltából finom falatokat is jutottak a gyerekeknek: édes és sós süteményekkel vendégelték meg őket az ajándékozók.