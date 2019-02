Adózási szempontból is a top 5-ben Szeged

– Egészen biztosan a legmagasabb költségvetésű települések közé tartozunk. Tavaly ilyenkor 57,8 milliárdról beszéltem, de az évet 75 milliárd forinttal zártuk az adóbevételeknek köszönhetően úgy, hogy a helyieknek továbbra sem kell helyi adót fizetniük. Dinamikus növekedést vártunk és várunk, idén több mint 15 milliárd forint adóbevétellel számolunk, ennek nagy része iparűzési adó, Szegeden kívül négy településnek van ekkora adóbevétele az országban. Egyre több vállalkozás települ itt meg, 1800-zal nőtt az iparűzési adót fizetők száma, az öt nagy jelen lévő vállalkozás közül pedig négy termelő ipari cég. A megyei top 100 vállalkozás árbevételének 65 százalékát Szeged adja. Az építményadó 20 százalékkal kisebb, mint az országosan előírt adó mértéke a vállalkozók számára, míg a munkanélküliség jóval a hazai 3,58 százalék alatt van, 2,21 százalék, a többi nagyvárosban ennél magasabbak a mutatók. Szeged a saját lábán áll. Cél, hogy legyen jó infrastruktúra, képzett munkaerő és utánpótlás is, hiszen ezek alapján települnek le a vállalkozások. Ahogyan azt az előző években is tettük, úgy idén is támogatunk minden vállalkozói elképzelést, beruházást, hiszen ezzel növelik a gazdasági optimitást, ez pedig közös érdek – mondta Botka László.



Szeged polgármestere beszámolt a lézerközpont mellett épülő tudományos parkról, mely jelenleg az első ütemben jár, de szót ejtett a Kollégiumi útról is, melynek fejlesztése hónapokon belül elkezdődik. Kiderült, a belvárost a nyár végén renoválják, a fedett uszodát pedig jövő tavasszal vehetik birtokba a szegediek a tervek szerint.