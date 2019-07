Adrenalinlöket és akadályok a Partfürdőn: ilyen futóversenyt még nem rendeztek Szegeden - fotók

– 280-an neveztek a versenyre, őket negyedóránként indítjuk a 6 vagy 12 kilométeres futásra, amit akadálypályával nehezítettünk. Nemcsak a Spartan rajongókat vártuk, hanem a családoknak is kedveztünk, a gyerekeknek külön minipályát építettünk

Harci járművek, folyami híd komp és a honvédség rendszeresített haditechnikai eszközei fogadták szombaton a szegedi Partfürdőre látogatókat. A strandolók mellett futóruhába öltözött, talpig saras emberekkel találkoztunk. Nem a honvédség tartotta itt gyakorlatát, hanem az I. Szegedi Bakaroham terepakadály-futóversenyt rendezte meg a Magyar Honvédség és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.– részletezte Drégelyi Zoltán, a Sport és Fürdők Kft. ügyvezetője. Sőt, a kicsik a hadijárműveket is megcsodálhatták, egy tankban találtuk Ivánt, apukájával, Sándorral. Megtudtuk: ők nem futni jöttek, családi programnak szánták, hiszen a két és fél éves kisfiú rajong minden járműért. A futóverseny akadálypályáját katonák építették, akik maguk is rendszeresen találkoznak hasonlóval a kiképzések és gyakorlatok során. – A katonák szellemi fittsége mellett nélkülözhetetlen a fizikai erőnlét és állóképesség, csak úgy mint a küzdeni akarás és kitartás, így aki teljesíti a versenyt, elmondhatja, akár katonaként is megállná helyét. Nem titkolt célunk a Bakarohammal a katonai hivatás népszerűsítése – magyarázta Mádai Gábor őrnagy.A lelkes versenyzőkre a futás közben billenőpalló, iszapos árok leküzdése, kötélhíd, mászóállvány és palánkugrás is várt. A legnagyobb megpróbáltatást ígérő feladat a Tiszán telepített folyami hídkompra való átjutás volt, kötélen függeszkedve a folyó felett. Bár a partról ijesztőnek látszott, mindenki megbirkózott vele, ahogy Eszes Áron és Ruzsonyi Eszter is, ők egy párt alkotnak és együtt érkeztek célba. Megtudtuk, Eszter a rutinosabb, volt már Spartan Race versenyen. Áron nem, ő a barátnője kedvéért jött el, és elismerte, a 12 kilométeres futás kihívás volt számára. – Nagyon örülünk, hogy Szegeden van ilyen végre, ha lesz jövőre is, biztosan eljövünk – mondta a pár hölgytagja.Adrienn még várakozott a rajtra, kiderült, ők a Sport és Fürdők által meghirdetett Fitt Family versenysorozat résztvevői, céljuk megnyerni az éves megmérettetést. – A férjem már elstartolt a hosszabb távon, addig a négy éves fiunk, Áron kipróbálta a gyerekpályát, majd indulok én is. Mindketten futunk rendszeresen, nekem azonban ez az első versenyem – részletezte Adrienn. Az akadályfutás mellett az érdeklődők kipróbálhatták a repülőgép-szimulátort, a lézerfegyvert, és betekintést nyerhettek a hazai fegyvergyártásba.