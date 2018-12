Adventi vendégséget tartottak Kübekházán - galéria

Végy egy mázsa lisztet, 5 kiló tojásport, 24 liter tejet, 35 liter olajat, 40 kiló lekvárt, 20 kiló kakaót – és süss belőle palacsintát. Valahogy így nézett ki a recept Kübekházán, ahol a falu adventjén úgy döntöttek, egész nap friss, meleg palacsintával vendégelik meg a település lakóit és az oda érkezőket. Gyenes Csaba vállalta a feladatot, hogy 5 ezer palacsintát süt ki csapatával, de amikor megkérdeztük, csak lazán megvonta a vállát. – Vagy többet. Majd meglátjuk, mennyit esznek meg.A plébános rutinos sütőmester és többszörös Guinness-rekorder: több mint 48 ezer palacsintát is készített már rendezvényen, segítség nélkül pedig 24 óra alatt több mint 3 ezer édesség került ki a keze alól. De van olyan rekordja is, ami azt mutatja, hogy a szimultán sütésben is profi: 48 sütővel is készített már palacsintát. Mint mondta, 10-15 sütőnél kevesebbel nem is szeret egyszerre dolgozni, mert akkor hajlamos a rontásra. Így Kübekházán is úgy állt be az 53 sütővel felszerelt sátorkonyhába, hogy egyszerre egy egész sor segítője ment el pihenni. – A sütés egyébként csak a munka harmada. Ugyanannyit dolgoznak azok is, akik a tésztát keverik, vagy akik a kész tésztát töltik – beszélt csapatáról, akik elsősorban hittanosai közül kerültek ki.A Kübekházi Adventen, melyet a szeretet napjának neveztek el, nem csak a palacsinta volt ingyen és nagy tételben. Korhelylevesből is 500 adagot főztek, melyet délután osztottak szét. A Kübecker Manufaktur-ban pedig speciális német recept alapján készült forralt bort és alkoholmentes puncsot lehetett venni, melynek bevételét jótékony célra fordítják. Utóbbit mi is leteszteltük, de azon kívül, hogy finom, illetve hogy a puncsfagyihoz sem ízben, sem színben nincs semmi köze, nem sokat tudtunk megállapítani összetételéről. Így megpróbáltuk a hagyományos, kérdezős módszert, de ezzel sem mentünk semmire mert a recept titkos.Hogy ne csak az evésről szóljon a nap, Mikulásfutást is rendeztek a faluban. Az egy kört még az ovisoknak sem volt nehéz teljesíteniük, így mindenki sikerélménnyel és oklevéllel fejezhette be a sportfeladatot. A futók csak Mikulásnak öltöztek, vasárnap azonban, az ünnepi hétvége zárásaként az igazi nagyszakállú is ellátogatott Kübekházára. Együtt reggelizett ugyanis a falu gyerekeivel, így azt is megtudhatta mindenki, hogy a gyümölcskoktélt, a hot dogot és a sütit is szereti a jóságos öreg.