Adventre hangolódva szavaltak

Az ország minden részéről érkeztek 14-21 év közötti lakásotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekek. A Hajdúdorogi Főegyházmegye Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat, Szent Lukács Gyermekvédelmi Központja, a Miskolci Egyházmegye Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézménye és a Váci Egyházmegye Otthon Szociális Szolgáltatója által gondozott gyermekek is meghívást kaptak Szegedre, ahol többek között szavaltak bajai, debreceni és nyíregyházi fiatalok is.Szabóné Szívós Ildikó katolikus egyházi módszertani intézmény vezetőtől megtudtuk a fellépők versekkel, szentírási részletekkel és prózákkal készültek, három korosztályban több mint 40-en álltak színpadra. Legtöbben az Innen és túl kötetből választottak verset, ám sokan szavaltak a Bibliából is. A bajai speciális lakásotthon fiataljai például két verset zenésítettek meg, ezt adták elő saját stílusukban.A fő szempont a megélt hit átadása volt, a zsűritagok - Gránicz László görögkatolikus pap, Jyothy Jampana, a Szalvator nővérek rendjéből, a Szent Imre kollégium lelki vezetője és Kothencz János, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója - elsősorban ezt díjazták. Advent első vasárnapján a készülődést is megélhették a gyerekek: a megnyitón az első gyertyát is meggyújtották az adventi koszorún és a nap szeretetvendégséggel zárult.