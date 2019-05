Akadálymentesített vizesblokkal bővült a csengelei iskola

Beltéri mosdót kaptak a csengelei diákok és pedagógusok. Fotó: Kuklis István

A Csengelei Általános Iskola épületének története az 1950-es évekre nyúlik vissza. A bővítésre 1986-ban tervek készültek, amelyeknek csak töredéke valósult meg. Ebben az időszakban két tanteremmel és a tantermek előtti folyosóval egészült ki az épület, amely kizárólag a szabadból volt megközelíthető, és bent a tanulók számára nem állt rendelkezésre vizesblokk. Később az önkormányzat támogatást nyert egy 18×30 méteres pályával rendelkező tornaterem építésére, de az építkezés miatt az intézmény udvarán külön álló vizesblokkot is el kellett bontani. Az iskola nehéz helyzetbe került, a vizesblokk körül kialakult probléma rendezése elengedhetetlenné vált. 2018-ban a Klebelsberg Központ pályázatot hirdetett a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények számára szakmai programok és jó gyakorlatok támogatása, valamint infrastrukturális feltételeinek javítása céljából. A Csengelei Általános Iskola – a Szegedi Tankerületi Központ támogatásával – kérelmet nyújtott be a tarthatatlan helyzet megoldása érdekében.A tankerületi központ lapunkhoz eljuttatott beszámolójából kiderült, 16,3 millió forint támogatást nyertek. Ebből a meglévő iskolaépület 63 négyzetméteres, az iskolából és az udvar felől is megközelíthető, korszerű, akadálymentesített vizesblokkal bővült, amely méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedik a környezet adottságaihoz.