Aki halat fog, ahhoz megy a tarka és a cirmos macska

Itt is van törpeharcsa, amelyet, ha kifogtak, nem szabad visszadobni a vízbe, bármilyen pici. Mi legyen vele? A macska megoldja a problémát. Fotó: Kuklis István

Tarka és cirmos macska is él itt, nem lehet tudni, honnan szegődtek ide. Az egyik bódé ajtajának alján bejáratot készítettek nekik, oda be tudnak húzódni az eső és a hideg elől. Karasz Bélától, az Algyői Természetvédő Horgászegyesület elnökétől tudjuk, hogy az egyik horgász télen is lejár hozzájuk, ellátja őket, mások is szoktak hozni nekik otthonról ennivalót. Látszik rajtuk, hogy nem szenvednek hiányt semmiben. Napközben többször is végigjárják a horgászhelyeket, és itt is, ott is kapnak apró törpeharcsát. Ez tájidegen fajnak számít, ezért, ha kifogják, nem szabad visszaengedni a vízbe. Ha azonban pici, elvinni sem érdemes. A macskák szívesen megeszik, nem zavarja őket a három tüske. „A múltkor fogtam nagyobbacska törpeharcsát. Beletettem a vödörbe, itt, mögöttem. Aztán csak a nagy locsogásra figyeltem föl: a macska kivette, és elszaladt vele. Pedig azt azért tettem el, hogy otthon megsüssem. Máskor egy félkilós halat vett le, ahogy kiemeltem, egyenesen a horgomról. Szerencsére nem akadt bele" – mesélte az egyik horgász.A tavak partján azt mondták, hogy a macskák mindig ahhoz mennek, aki épp fogja a halat. Arról, hogy ismerik a kapásjelző hangját, fotóriporter kollégánk is meggyőződhetett: ahogy az egyik horgásznál megszólalt a csipogó, a tarka cica azonnal odanyargalt.