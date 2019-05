Akit Még Szent-Györgyi Albert is tanított: többször visszacsábította a város Wollemann Máriát

Wollemann Mária pályafutása Szegeden indult, és itt is zárult le. Most díszpolgári címmel koronázta ezt meg. Fotó: Török János

Nem sokkal az I. világháború után született, átélte a másodikat, épp úgy, mint a forradalmat, a szocializmust és a rendszerváltást is – tartalmas életút áll Wollemann Mária mögött. Az MTA SZBK Biokémiai Intézet egykori igazgatója lett idén Szeged díszpolgára, ennek kapcsán arról érdeklődtünk nála, miért épp Szegedet választotta. – Pesten születtem, és a középiskolát is ott végeztem, a szüleim azt szerették volna, ha gyors-gépírónak tanultam, de én mindenáron orvos szerettem volna lenni. A budai zárdában volt egy osztálytársam, akinek az apja Szegeden volt professzor, így miután Budapestre nem vettek fel egyetemre, ők segítettek bejutni Szegedre. Szent-Györgyi Albert tanítása alatt virágzott a szabadságom, nagyon közvetlen volt mindenkivel, a kollokviumra bevihettük a könyveket, csak azt kellett tudni: hány vegyi érték a szén, az oxigén és a nitrogén. De ennek 1944 őszén vége lett, ugyanis a szovjet csapatok ekkor már elfoglalták a várost, így Pesten zártam le az orvosi tanulmányaimat a Pázmány Péter Tudományegyetemen – emlékszik vissza a díszpolgár.Wollemann Mária nem hagyta el végleg Szegedet, tanulmányai után a szegedi egyetem gyógyszertani, anatómiai, orvosvegytani intézeteiben dolgozott, majd Budapesten folytatta ugyanezt a munkát. 1954-től 1970-ig az Országos Idegsebészeti Intézetben dolgozott, majd 1971-től Straub F. Brunó hívására visszatért városunkba az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetébe, ahol 1978-tól 83-ig igazgató volt. Azt mondja, örült, hogy újra Szegeden lehetett, ahol a mai napig szeret élni, hisz mindent megtalál, amire szüksége van. Arról is megkérdeztük, miért épp ezt a szakmát választotta. – Az előbbiekben említett barátnőm skizofréniával akart foglalkozni, azt gondoltam, nekem ezt tovább kell vinnem, mert ez bonyolult betegség. Azon dolgoztam, hogy megértsem, hogyan is működik normálisan az emberi agy – magyarázza. A biokémiai intézetben elsősorban ópiát receptorokkal, a kábítószerek biológiai hatásmechanizmusával, a hozzászokás és a függőség magyarázatával foglalkozott.Munkásságát számos díjjal elismerték: 1977-ben Akadémiai Díjat, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét kapta. Az önkormányzat 2017-ben Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékéremmel ismerte el munkáját. Ezt a sort gyarapítja a díszpolgári cím. – Nagy megtiszteltetés volt átvenni, mert én nem vagyok szegedi, és úgy érzem, a korábbi díszpolgárokhoz képest én nem vagyok annyira közismert, nincsenek olyan adottságaim – nyilatkozta. Wollemann Mária idén július 6-án tölti 96 életévét, 34 éve vonult nyugdíjba, de még csak két éve annak, hogy végleg befejezte a munkát, előtte nyugdíjas évei alatt hatvannál is több tudományos cikket jelentetett meg.