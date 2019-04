Aláírásgyűjtésbe kezdett a Fidesz-KDNP Szegeden is - Fotók

A Fidesz-KDNP országos aláírásgyűjtésbe kezdett mától Szegeden is. Bartók Csaba a Fidesz helyi elnöke elmondta, az ország és Európa bevándorlás mentességét szeretnék megőrizni. Szegeden ez azért fontos, mert a várostól nincs messze a határ, amit az utóbbi időben kerítéssel sikerült megvédeni, ezt az állapotot szeretnék fenntartani a jövőben is. – Reméljük, hogy olyan invázió, amely néhány éve ellepte városunkat és környékét, nem lesz többet. A kerítés biztonságot jelent számunkra és Európa többi országa számára is – részletezte a szegedi elnök. Véleménye szerint, ha a migráció valamilyen formában teret nyer, nincs miről beszélni, ha nem lesz, lehet építeni Európát.Haág Zalán azt hangsúlyozta a májusi európai parlamenti választásnak a keresztény kultúránk, civilizációnk megőrzése is a tétje. A Fidesz- KDNP európai parlamenti képviselői, azért fognak dolgozni, hogy ne váljon vegyes kontinensé Európa.Bartók Csaba hozzátette, az aktivisták mind a szegedi utcákon, mind a Fidesz irodában várják a támogatók aláírását. Az aláírások gyűjtése szombaton a Klauzál téren kezdődött el.