Algyő és Sándorfalva testvérek lesznek

A két település képviselő-testülete a napokban tárgyalta a testvértelepülési megállapodást, amelyet ünnepélyes keretek közt írnak majd alá.



Algyő polgármestere, Molnár Áron lapunknak elmondta, a nagy árvíz köti őket össze Sándorfalvával – település ugyanis 70 algyői családból jött létre, ők telepedtek le ott annak idején a Tisza pusztítása után. A polgármester hozzátette, jó kapcsolatuk megerősítését az árvízi emléknap körül szerették volna megtenni, a közös hagyományok ápolásával kulturális és gazdasági előnyökre tesz szert mindkét önkormányzat.



A megállapodás részeként a jövőben közös megemlékezést szerveznek majd a nagy árvíz emlékére, és terveznek szomszédolókat is – ezeken az algyői és a sándorfalvi kulturális csapatok mutatkoznának be a másik településen –, illetve az algyőiek a sándorfalvi Nádastó Szabadidőparkban, míg a sándorfalviak az algyői Borbála Fürdőben használhatják majd ki a helyi kedvezményeket. A tervek közt szerepel még a „lénia út" aszfaltozása is, amely jelentősen csökkentené a távolságot a két település között.