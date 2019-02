Algyőről az ázsiai konyha csúcsára

Újabb elismerést zsebelt be Barta László Tamás, Új-Zéland egyik legjobb éttermének séfje. Fotó: Nikki Apse

Barta László Tamást – akit korábban Új-Zéland egyik legjobb étterme séfjének neveztek – most a queenstowni, ázsiai konyhát vivő White + Wong's executive séfjeként dicséri Új-Zéland legnagyobb és legnépszerűbb hírportálja, a Stuff szerzője, Rebecca Stanley. Az executive séf áll a szervezet csúcsán, egyfajta igazgató. Hosszú évek és komoly munkatapasztalat kell ahhoz, hogy valaki ide jusson. Lehet, hogy bent dolgozik a konyhán, de valószínűbb, hogy inkább menedzserként veszi ki a részét a munkából, és az is előfordulhat, hogy egyszerre több éttermet is irányít.A Stuff című új-zélandi hírportál 2017 júliusában adta közre a száz legjobb étterem listáját, amelybe az aucklandi Harbourside étterem is bekerült. Itt is főszakács több éve a 36 éves fiatalember, akinek sikereiről korábban már beszámoltunk lapunkban (2017. július 18.: Az Algyői Halászcsárdában, majd Gordon Ramsay-nél edződött: most Új-Zéland egyik legjobb éttermének séfje). A fiatalember édesapja, az ismert csárdagazda, Barta László az Algyői Halászcsárda tulajdonosa.Most ugyanez a hírportál az algyői származású fiatalember által megalkotott és újragondolt ázsiai – kínai, kantoni, maláj és thai – fogásait dicséri. A lapnak Tamás azt mondta, hogy az általa alkotott fogásokat szingapúri, malajziai és thaiföldi utazásai ihlették. – Teljesen ledöbbentem az ízeken és az ételek komplex egyszerűségén – mondta az új-zélandi hírportálnak Barta László Tamás.