Álomgyár és szakképző hely: A szabadkai tekercselőműhelytől a Szegedi Tudományegyetemig jutott Kaszás Anikó

– Mindent megjavítunk, amiből madzag jön ki, műszaki kár­­szakértője vagyunk hat biz­tosító társaságnak, nekik a tűz-, víz- és villámkárok kapcsán dolgozunk. Skálánk széles, az okostelefontól a hűtőládáig terjed – mondja Kaszás Anikó, aki Iparért tagozati díjat kapott a minap a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától. A SolvElectric Technologies Kft. alapító-tulajdonosa a szabadkai gimnázi­­um fizika szakáról a belgrádi egyetem erősáramú villamosmérnöki karára ment.– Családi vállalkozásunk volt, édesanyám nyitotta az el­­ső műhelyt Zentán mint villanymotor-tekercselő. Apukám asztalos volt, de úgy megtetszett neki a tekercselés, hogy utána 35 évig csinálták együtt – emlékszik vissza. Mindent ja­­vítottak, sok hidroforhoz, gyorsvágóhoz, mosógéphez te­­kercseltek motort. Ő az első sarokcsiszolót még 7 évesen szedte szét, kicserélte benne a szénkefét. Már mérnökként a Sever villanymotorgyárban, Szabadkán megkapta a speciá­lis és a prototípusvonalat, a mélyvízbe dobták. Gyakorlatilag fejlesztőként, technológusként dolgozott a tervezők és a sorozatgyártók között.1991-ben már a maga ura volt, a szabadkai mellett Szegeden is alapítottak vállalkozást. Alkatrész-kereskedelemmel és szervizzel foglalkoztak, 1993-tól élnek életvitelszerűen Szegeden, kisebbik gyermekük már itt született. Ő a 25 éves Dávid, aki vállalkozásmene­dzsmentet tanult, Brüsszelben végezte az egyetemet, és ma a családi cégben dolgozik. A 30 éves Dániel egy pályázatíró cég alkalmazottja, marketinget és grafikát oktat, és az SZTE mesterképzésén tanul.– 1996 óta vagyunk a kama­rá­val kapcsolatban, azóta képezünk szakmunkástanulókat és vagyunk gyakorlati oktatóhely, 120 gyerek biztos, hogy megfordult nálunk – mondja Kaszás Anikó, hozzátéve, öt éve beléptek a Szegedi Tudományegyetem duális képzésébe. Gépészmérnököket, mechatronikusokat és műszaki informatikusokat képeznek. Ezzel segítik az utánpótlást is, több volt tanulójuk dolgozik már hosszabb ideje a cégnél.Megtudtuk, szünetmentes táp­­egységeket terveznek és gyár­­tanak, 100 százalékban a német piacra, valamint start­up cégeknek is dolgoznak. – A cégünket úgy szoktam hívni, hogy álomgyár, nekik készítünk az ötletből piacképes terméket. És nem csak belföldre, legutóbb egy angol csapat ta­­lálta ki az energiahatékony és okos kürtőelzárót, arrafelé ennek nagy a keletje a speciális beépítés miatt – mondja. Hozzáteszi, azért szeret fiatalokkal dolgozni, mert meg akarja mu­tatni nekik, hogy itthon is lehet csodát csinálni, nem kell külföldre menni mosogatni.