Alsógatyák és a munkásőrség szelleme a ruzsai vásárban - fotók

Se ló, se pálinka

Szomorú, de bizakodó a bocis ember

A kommunizmus szelleme

A szomszédban lakik a négyéves Teca, akinek az apukája egyébként pont úgy néz ki, mint Czeglédy Csaba, de ez most mindegy. Na, velük futottam össze vasárnap reggel a lépcsőházban. Ritkán találkozunk dél előtt, Teca meg is kérdezte, baj van-e, amiért már reggel hétkor elhagyom a bázist. Megnyugtattam őket, hogy a ruzsai vásárba indulok szétnézni, és ha nem fal fel egy kandisznó vagy harap meg egy ló, akkor biztosan délután is láthatnak. Megbeszéltük még, hogy kell neki valami vásárfia, és izgatottan robogtam tovább. Várnak a lovak, meg a tehenek és a pálinkák – gondoltam.Végül fél kilenc körül értem Ruzsára. A vásár messziről hatalmasnak tűnt, de aztán kiderült, hogy sajnos mégsem akkora. Ló és tehén például egyáltalán nem volt. A pálinka viszont lehet, hogy már elfogyott addigra, bár részeg emberrel nem találkoztam, pedig biztosan szórakoztató lett volna.Belefutottam egy szűkszavú birka- és kecskeárusba, ő volt a legközelebb a bejárathoz. Annyit sikerült kiszedni belőle, hogy összesen tíz állatot hozott. És akkor még pont tíz állata volt, úgyhogy nem nagyon forszíroztam a bizniszt. Ezek szerint nem birkával és kecskével van kikövezve a sikeres vásárhoz vezető út, legalábbis nem Ruzsán.Helyette viszont biztosan malaccal. Lehet, hogy nem véletlen mondják a mázlistára, hogy malaca van? Mert sok helyen bámészkodó is alig akadt, a malacosok előtt sorok kígyóztak.Malacot vettek Tanácsék is, akik Zákányszékről jöttek. Ők négy állatot vásároltak, és elmondták, hogy majd jót fognak enni belőlük, de az még azért odébb van. Most 15 ezret fizettek egy jószágért, de ennél pár ezer forinttal olcsóbban is lehetett malacokhoz jutni, ha valaki alaposabban körülnézett. Miközben pakolták egyik ketrecből a másikba a gazdát cserélt malacokat, kiderült, hogy azért figyelnek ránk fentről. Az egyik, átlagosnál fürgébb jószág megpróbált lelépni, de végül nem jött össze neki. Korábbi gazdája csak annyit mondott, hogy erre a kocára Isten vigyázott, a szökést az Úr akadályozta meg.A malacpiac pörgése után viszont egy szomorúbb vásározóba botlottam. – Egyelőre mozgékonynak tűnik a vásár, érdeklődők vannak, de vevő még nem akadt – mondta Dobó Attila, aki Domaszékről hozott négy magyar tarka borjút. Azt nem árulta el, hogy mennyiért adja őket, de biztosított róla, hogy ha komolyak a szándékaim, alkudhatok, hiszen mégiscsak vásárban vagyunk. Ezt azért még meg kell beszélnem a főbérlőmmel, úgyhogy gyorsan tovább is álltam, az ócskások meg a látszólag lomokat árulók felé.Útközben legalább öt-hat olyan helyet láttam, ahol alsóneműket meg mindenféle ruházatot árultak. Olcsó alsógatyáért és melltartóért mindenképp érdemes vásárba menni. Volt olyan hely, ahol egy ezresért többet is adtak. Apró kezek munkái lehetnek ezek egy Peking melletti dohos pincéből, de ne legyen igazam.Sokan árultak még különféle elektronikai dolgokat, de láttam kompresszort, edényeket, régi rádiókat, meg még láncfűrészt is. Az egyik benzines fűrészt egy Romániából érkező párra próbálta rásózni az eladó, aki azt hangsúlyozta, hogy a portéka nem román, vegyék meg nyugodtan.És ekkor elértem a szinte egyetlen igazán érdekes standhoz, sajnos. A szegedi Tasnádi Sándor a múlt rendszerből való katonai dolgokat árult. – Ezeket még veszik a fiatalok és az idősek is. Van munkásőr-felszerelésem, egy karszalag is. Strapabírók ezek a cuccok, jobb minőségűek, mint a mostani munkásruhák – mondta a férfi.Viszont én olyan általános suliba jártam, amelyet az akkori kor szelleme szinte teljesen átjárt. Az igazgató Papp Béláné volt, egy munkásőrnő, aki annak idején munkásőr- egyenruhában, kalasnyikovval a vállán mondott beszédet valamelyik évnyitón. Ez meg most eszembe jutott, úgyhogy eléggé fel is idegesítettem magam. Annyira, hogy majdnem elfelejtettem Teca kakasos nyalókáját. De mielőtt kiértem volna, megszólalt a kazettaárusnál maga Bunyós Pityu, aki azt énekelte, hogy : „A szoknyádat jól pörgeted, a két szemed énrám veted, natiránni náná, nátiréni naná, seje!"Ezzel helyre is állt a világ rendje. Megvettem a nyalókát, és arra jutottam, hogy jó kis vásár volt vasárnap Ruzsán.