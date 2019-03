Amerikai autós tavaszi szezonnyitó a rakparton

Többek között Ford Mustangok, Pontiac Trans Am, Dodge, Jeep Grand Cherokee és egy dízel PT Cruiser sorakozott szombat délután Szegeden, a Huszár Mátyás rakparton, ahol a V8 Bandits American Car Team Hungary szervezett amerikai autós szezonnyitó találkozót. Kár, hogy az amerikai különlegességek nem tudtak szépen sorban egymás mellé parkolni, mert így holmi Suzuki Swiftek és Opel Astrák törték meg a rendet.Szabó Zoltán negyedik éve jár a szegedi találkozóra, Törökszentmiklósról érkezett 4000 köbcentis V6-os Mustangjával, ami, mint mondta, egy titokban dédelgetett álomból lett valóság.– 2011-ben vettem az első amerikai autómat, egy Ford Explorer terepjárót. Valami masszívat szerettem volna, és a króm is tetszett rajta. A Mustang a következő lépés volt. A fogyasztása lábtól függ. Nem kell mindig padlógázon csikorgatni a gumikat. Ötvenes tempónál, szépen, finoman 12-13 literrel is elmegy, de ez az alja – mondta Zoltán, miközben begördült a találkozó legkorosabb és legnagyobb figyelmet kivívó járműve, egy igazi Ford T-modell. Mint makói gazdája, Bakos Endre elmondta, az interneten bogarászva találta az 1921-ben gyártott járművet, amit Amerikából rendelt.A Ford T-modellt 1908 szeptemberétől 1927 októberéig gyártotta Henry Ford cége, a Ford Motor Company, ez az autó tette lehetővé a középosztálybeli amerikaiak számára az utazást. Több mint tizenötmillió darabot gyártottak belőle. Ez a modell magyar szempontból is nagy jelentőségű, hiszen tervezői csapatában két neves autókonstruktőrünk is jelen volt: a makói születésű, Szegeden is tanult Galamb József és Farkas Jenő.