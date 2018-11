A tatabányai fiú 16 évesen döntötte el: táncolni akar. Bár édesanyja elmondása szerint előbb mozgott zenére, mint hogy sétálgatott volna. A Madách Musical Tánciskolába járt Budapesten, majd egy évig szabadúszóként dolgozott.– Tavaly decemberben az Álomutazók kapcsán ismerkedtem meg Juronics Tamással. Akkor jött egy óriási lehetőség, hogy tagja lehetek a Szegedi Kortárs Balettnek, én pedig éltem vele – meséli Aradi Zsolt. – Két másodpercet gondolkodtam a válaszon, hogy elhagyjam-e a fővárost.Úgy fogalmazott: „amerre a szívem húz, arra megyek". Szegedre húzott, így április óta itt van. Gyorsan fel kellett zárkóznia, folyamatosan tanulja a darabokat a repertoárból. Nyáron már ott állt a Műpában, Enrico Morelli koreográfiáját táncolva.– Nagyon tanulságos volt Enricóval dolgozni.Lenyűgöző, ahogy kreál, zseni a fickó. Az egész darab nagyon tetszett, mind a lépésanyag, a felépítés, a zenék. Élvezet táncolni. Nincs erős zene alatta, mégis elvisznek a mozdulatok, egyik épül a másikra, magától.Ősszel a csapattal tartott Lengyelországba és Szerbiába. Táncol A négy évszak – Feminizmában és a Tavaszi áldozatban is. Előbbi kapcsán különösen szimpatikus neki, mennyire viszi előre a darabot a muzsika, és, hogy több néptáncos elemet is beépített Juronics Tamás. A Carmina Burana is nagy kedvence lett.– Párhuzamosan több darabot tanulunk és újítunk fel. Délelőtt dől el, milyen is lesz a napunk. Felújítunk vagy tanulunk. Estig nem áll meg a munka.Karácsony közeledtével a társulat részt vesz a nagyszabású Álomutazók című mesemusical előadásában Budapesten, valamint felújítják a Diótörőt, amelyet december elejétől már láthatnak a nézők a szegedi színházban is. Ebben Zsolt az Egérkirályt alakítja, de szerepel a kínai jelenetben és a rózsakeringőben is.– A Diótörő még mindig formálódik. Nagyon sűrű, sok gyorsöltözés van benne, mivel több szerepet is táncolunk. Imádni fogják gyerekek és felnőttek egyaránt.A fiatal táncművész, mint mondja, sokkal jobban élvezi a társulati létet, mint a szabadúszást. Itt folyamatosan gyakorol, sok előadása van, és a balettórákkal párhuzamosan tréningezik is. A sérülésektől nem fél, elvégre rizikó mindig van, amikor színpadra lép az ember.– A balett érdekes dolog, nem mindenkinek szimpatikus elsőre. Én már rájöttem, hogy ez minden mozgás alapja. Ha valaki jó táncos akar lenni, elengedhetetlen a balett. És én jó táncos akarok lenni.