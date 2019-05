Apa és lánya közös munkája: Lackfi János írta, lánya illusztrálta

Lackfi János író lányával, Margittal a szegedi Somogyi-könyvtárban. Fotó: Frank Yvette

– Nagy hatással volt rám a gyerekeim nézőpontja, ahogy a felnőtt beidegződések nélkül látják a világot. Margit lányom egy hihetetlen olvasógép egyébként, de két másik gyermekemmel is szoktam színpadon állni, akik a verseim éneklik – mesélte lelkesen az író, akinek hat gyermeke van, és négy unokája.Mesélt arról is, hogy művei voltak már az irodalomérettségi tételei, de azt is megosztotta a közönséggel, milyen verseskötettel lepte meg feleségét 23. házassági évfordulójukra.Margittól megtudtuk, hogy gyerekkora azért is extrém emlék számára, mert nem ismer senkit, akire ennyi irodalom zúdult volna kiskorától. – A Kincskereső kisködmön először nem tetszett. Ám amikor apukám olvasta fel, neki nem vallottam be, de már jó volt.Megtudtuk azt is, hogy Lackfi Margit remekül süt, akár az édesanyja. Régen vegánblogot is vezetett egyik testvérével.