Apa kocsit hajt - 35 éve

A Tudósok együttes abszurd dalára utaló fölirat egy autón. A költészet él és virul. Fotó: Török János

„Apa, hogy hajtod a kocsit, ez borzasztó" – énekli az Apa kocsit hajt című dalban Bada Dada – aki azóta már elhunyt –, és az elvont szöveg hallatán sok ember fülében fölrémlik a vibráló zenei kíséret, és a klip, a stúdióban bóklászó tyúkok látványa.A Tudósok underground zenekar száma az 1996-os szilveszteri műsorban hangzott el, az egész ország őszinte döbbenetére. Popművészet, népművészet – vagy antiművészet?– Ez a szám átszövi az életünket. 1984-ben vettük fel, amikor egy németországi nagynéni kazettás magnót küldött Újvidékre ajándékba – válaszolta kérdésünkre drMáriás, a zenekar egyik tagja.– 1996. december 15-én, a lányom születése napján vettük fel gyorsan a klipet Geszti Péter műsorában. Mivel nem mondták be a műsorban a nevünket, mégse hozott igazán népszerűséget, de azóta búvópatakként ott van mindenütt, lagziban is, a legképtelenebb helyeken.A dal legnépszerűbb videóváltozata nem is a Tudósok által készített eredeti klip, hanem egy rajongói feldolgozás.