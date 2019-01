Arad és Temes megyében is felbukkant: afrikai sertéspestist találtak a szomszédban

Kimutatták egy Aradról származó mintában az afrikai sertéspestis (ASP) vírusát. A Temes megyei Belencén pedig 23 disznó pusztult el, bizonyíthatóan ebben a betegségben – írja az agroforum.hu portál.



A romániai állategészségügyi szakhatóságot pénteken értesítették a jószágok elhullásáról. Hétfőre derült ki a laborvizsgálat eredménye. Az aradi és a belencei esetben is ugyanattól a Bihar megyei férfitól vették a disznókat – a törvényt megkerülve, engedélyek nélkül, ami ebben a helyzetben bűncselekmény.



Romániában az afrikai sertéspestist eddig 16 megyében azonosították, a fertőző gócok nagy része a Duna-deltában van. Több mint 360 ezer sertést kellett már elpusztítani emiatt. Nyolc és fél ezer tulajdonos kapott kártérítést, 251 millió lej – 16,7 milliárd forint – értékben.



A két eset nyomán elrendelt romániai védő- és megfigyelési zónák sehol sem érik el a magyar határt. A már eddig érvényben lévő szabályokon túl újabb, azonnali intézkedésre nálunk nem volt szükség – válaszolta kérdésünkre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Csongrád megyei állategészségügyi hatóság soron kívül értesült arról, mi történt a szomszédban. „Az Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport következő, februárban esedékes ülésén többek között a romániai járványhelyzet értékelése is napirendi pont lesz. Itt tesznek majd javaslatot a szakértők a szükséges további intézkedésekre, a kockázati területek esetleges módosítására" – tájékoztatott a Nébih.



Magyarországon eddig kizárólag vaddisznókban jelentkezett az ASP. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tavaly április óta 202 esetet észlelt, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyei települések közelében. Legutóbb január 13-án a borsodi Hangony mellett talált, elhullott vaddisznóban találták meg a kórokozót. A település területéről az utóbbi négy hónapban 150 – zömmel lelőtt vaddisznóból származó – mintát vizsgáltak. Eddig mindegyik negatív eredményt mutatott. Járványügyi nyomozás indult, az országos főállatorvos kijelölte a védekezés szempontjából fontos határokat.



Az ASP nemcsak a természetben, hanem – ahogy a két új romániai eset mutatta – illegális sertésszállítmánnyal, ragályfogó tárgyakkal és fertőzött húst tartalmazó élelmiszerrel is terjed. Emberre, más állatra nem veszélyes, csak házi sertésre és vaddisznóra. Azért okoz nagy kárt, mert felbukkanásakor le kell ölni a megbetegedett állományt, és kereskedelmi korlátozásokat vezetnek be az érintett terület húsüzemeivel szemben.



Az előírásokról a nebih.hu honlapon lehet tájékozódni. Ilyen szabály, hogy állati eredetű anyagot tartalmazó moslékkal nem szabad etetni a disznókat. Aki pedig lázas megbetegedést tapasztal az állományában, annak 24 órán belül értesítenie kell az állategészségügyi szolgálatot.