Aranydiplomás főorvosnő nyert a Mol partnerkártyás játékon

Autót már nem vezet, de sokat főz Imre Rozália. Fotó: Kuklis István

Nyerhet is a Mol Partnerkártyával



A delmagyar.hu/mol oldalon már- cius 3-án éjfélig lehet Mol Partnerkártyát igényelni. Ennek egyedüli feltétele, hogy a regisztráló legalább egy éve lapunk előfizetője legyen, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írjon alá. A résztvevők literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 Mol üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul multipontokat is gyűjthetnek, amelyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel. A Mol Partnerkártyát postán keresztül kapják meg a regisztrálók, akik közül hetente két-két nyertest sorsolunk ki. A szerencsések késkészletet, kávéfőzőt, illetve ágyneműszettet nyernek. Nevüket keddi lapszámainkban közöljük.

– Nagy az öröm a családban, amiért Mol Partnerkártya-regisztrálóként ajándékot nyertem. Persze 74 évesen a kedvezményes tankolásra jogosító kártyát nem én használom majd, hanem a vejeim, ugyanis autóval ők hoznak-visznek engem orvoshoz – mesélte a 74 éves Imre Rozália, akinek a Szilágyi utcai ügyfélszolgálati irodánkban adtuk át a Délmagyarország játékán nyert professzionális késkészletet. Rozália, aki maga is orvosként dolgozott, a mai napig rendszeresen főz, ezért ezt nem adja tovább a családban, pedig két lánya is van.A nyugalmazott főorvos asszony 1945-ben született Szegeden. Vajúdó édesanyjához egy orosz katona kerített bábát, sőt, el is kísérte a házukhoz – meséli világra jöttének körülményeit az egykor körzeti orvosként praktizáló szegedi asszony. 1952-ben családját kitelepítették egy cselédházba Balástya- Őszeszékre, onnan járt iskolába, ahol az egyetlen tanteremben 8 osztály tanult egyszerre.– Sokan kérdezték tőlem, hogyan sikerült felkapaszkodnom az orvosi egyetemig – teszi hozzá mosolyogva az aranydiplomáját idén átvevő Rozália, aki dolgozott Makón, Miskén, Öregcsertőn, sőt Kalocsán is a tisztiorvosi szolgálatnál.Nagyon régóta Délmagyarország-előfizető, szívesen olvasgatja reggel, este. Néhány éve nyert már az újsággal, de azóta nem. Most leginkább a hamarosan induló Telekosár játékot várja. Mivel egyedül él, két macskájával sokat foglalkozik: az egyik 20 éves, a másik 4. A napjait olvasással, főzéssel és házimunkával tölti a két unokával büszkélkedő szegedi előfizető.