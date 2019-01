Asztalosoktól a mechatronikusokig: szakmájuk legjobbjai versenyeznek

Szakma Szár Fesztivál



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt két országos verseny döntője idén is a Szakma Sztár Fesztiválon lesz, március 12–14. között Budapesten. Tavaly nagy sikerrel szerepeltek a Csongrád megyei fiatalok a fővárosi fináléban. A középdöntőbe jutó, majd onnan továbblépő hét döntős közül hatan végeztek a dobogón: két első hely mellett egy második és három harmadik helyet szereztek.

– Hétfőn Szegeden is megkezdődtek a szakmai tanulmányi versenyek megyei elődöntői. Az első napon 70 diák jelent meg az írásbelin a területi versenyeket szervező Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Párizsi körúti székházában.Az írásbeli 10 órai kezdése előtt bő 20 perccel már nagy volt a nyüzsgés, mindenki időben érkezett. Repcsák Péter és Tuska Balázs a Déri Miksa Szakközépiskolából különösebb izgalom nélkül várta a kezdést. – Másodéves mechatronikai technikusok vagyunk, összesen 11-en jöttünk az osztályból – mondták, hozzátéve, Hódmezővásárhelyen is oktatják ezt a szakmát, onnan is jöttek versenyre diákok. Mikor felkészítő tanárukról kérdeztük őket, több nevet is felsoroltak, köztük Hörits Lászlót, de más pedagógusok munkája is benne van abban, hogy indulnak a versenyen.Lehet, hogy volt több fiatal hölgy is, de miután jól körbenéztünk, csupán egyet találtunk az írásbelire készülők között. Kállai Verba Eszter a szegedi József Attila Szakképző Iskolát képviselte. – 11.-es vagyok, és az asztalos szakmát tanulom, a gyakorlati oktatásra a Balaton utcai tanműhelybe járunk – válaszolta. A többes szám már csak azért is indokolt, mert rajta kívül három végzős legény is indult a versenyen az iskolából. Ez utóbbit megerősítette Mokbel Fehd Tamás, az intézmény gyakorlati oktatásának vezetője is.– Ki jött Hódmezővásárhelyről? – kérdeztük a közepes zsivajban félhangosan, mire csupán egyetlen fiatalember jelentkezett. Becsei Viktor a Gregus Máté Szakközépiskolából érkezett – hetedmagával az osztályukból. Ők valamennyien mechatronikai technikusoknak készülnek. Rajtuk kívül az első versenynapon a legnagyobb létszámban az asztalos, a gépgyártás-technológiai és az automatikai technikus szakképesítésekben mérték össze tudásukat a fiatalok Szegeden.A 3 órás írásbeli előtt házigazdaként Beregszászi Ferenc, a kamara szakképzési tanácsadója ismertette a diákokkal a tennivalókat, valamit a szabályokat, amiből az is kiderült, hogy a dolgozatok kódszámon futnak és név nélkül kerülnek a borítékokba, majd a javító, értékelő szaktanárokhoz.A Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntői három héten át tartanak, 38 szakmában összesen 350 tanuló részvételével. Az írásbeliken elméleti feladatokat oldanak meg a diákok, míg a gyakorlati felkészültségükről a továbbjutók a középdöntőkben adhatnak számot.