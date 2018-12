Átadták a jövő tudósainak laborját - a Radnóti gimnázium épületében zajlanak a Szegedi Tudós Akadémia képzései

– A 11. és 12. évfolyamosok a biológiai kutatások alapjain mennek végig, így komoly alaptudásra tesznek szert, mire leérettségiznek. Olyan műszerekkel ismerkedhetnek meg, amelyeket az egyetemen is használnak.

A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány, az önkormányzat, az egyetem és a szegedi tankerületi központ képviselőinek részvételével átadták pénteken a Szegedi Tudós Akadémia Országos Középiskolai Képzési Központját Szegeden. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium udvari épületének felső szintjén 2012 óta működött a TERMOSZ laboratórium – ezt bővítették ki az alagsor kialakításával, az épület külső homlokzatának felújításával pedig teljessé vált a beruházás.– A kormány segítsége nélkül ez a program ma már nem létezhetne, így nagyon hálásak vagyunk, hogy amikor bajban voltunk, támogatást kaptunk – fogalmazott beszédében Varró András, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány kuratóriumának elnöke.Hozzátette: a program szempontjából a Németh László Gimnázium fejlesztése mellett ez volt a másik fontos beruházás, és hátra van még az egykori Bartók Béla Művelődési Központ épületének átalakítása. Az abban kialakításra kerülő kollégium a tervek szerint 18 hónap múlva otthont ad majd a programnak.Hegyi Péter, az Alapítvány programigazgatója elmondta, jelenleg az ország 123 gimnáziumának 1006 diákja vesz részt a Szegedi Tudós Akadémia programjában. Ők kísérleteznek a most átadott laborban az egész tanév során.Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a szegedi tankerület igazgatója beszédében kiemelte, egy közösség erejét a szellemi tőke adja, e tekintetben pedig a tankerület nagy előnyökkel rendelkezik, hiszen sokat tesznek azért, hogy a tehetségeket azonosítsák, majd gondozzák. – Ez a beruházás sem a jelenért, hanem a jövőért jött létre – fogalmazott.A labor kibővítése 150 millió forintba került, a program fenntartása pedig évente 250 millió forintot emészt fel. Az épületet azonban nem csak az akadémisták használják. Gál Béla, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium igazgatója elmondta, a labor az iskoláé, így saját diákjaik számára is rendszeresen itt tartanak órákat. – Mellettük általános iskolások és más középiskolák diákjai is járnak hozzánk – tette hozzá.A laboratóriumot az önkormányzat, az alapítvány és a tankerület képviselője mellett Kurt Wüthrich Nobel-díjas kémikus, biofizikus adta át közös szalagátvágással.