Átadták a Sándorfalvára vezető kerékpárutat - fotók

Csütörtöktől hivatalosan is áttekerhetnek a szegediek Sándorfalvára, a sándorfalviak pedig Szegedre a 655 millió forintos uniós támogatásból megépült kerékpárúton.Az ünnepélyes átadón Nagy Sándor szegedi alpolgármester hangsúlyozta, kiemelten fontos a fenntartható közlekedés, ezért már Szegeden belül is tettek intézkedéseket, most pedig a városon kívüli hálózat bővülhetett tovább. Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere rámutatott: Sándorfalváról tovább is tudnak majd tekerni a polgárok, hiszen a közelmúltban letették annak a szakasznak az alapkövét, mely Dócon és Ópusztaszeren keresztül halad majd, onnan pedig Kistelekre, Baksra és Zsombóra is tovább lehet haladni.