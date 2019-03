Átadták a Szegedért Alapítvány idei díjait - fotógaléria

A szegedi nagy árvíz 140. évfordulóján, március 12-én tartották a Szegedért Alapítvány idei gáláját. A civil szervezetet 30 éve alapították, így kettős jubileumot ünnepeltek a Szegedi Nemzeti Színházban. Botka László polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, nem katasztrófát ünneplünk, hanem Szeged újjászületésének napját. Haraszti Szilvia, az alapítvány soros elnöke pedig kiemelte, ezen az estén már a 120. díjat adták át, a kitüntetettek pedig egytől egyig Szeged tudományának és kultúrájának közel fél évszázadát jelzik.ítélték oda. A professzor egyik ötletgazdája és fő szervezője volt a 2012-ben Szegeden megrendezett, Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulóján tartott nemzetközi konferenciának. E rendezvény egyik eredménye a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány létrejötte, melynek azóta is elnöke.érdemelte ki, aki kisebb megszakításokkal 55 éve kötődik a városhoz. A magyar musicaljátszás egyik úttörőjének számít, emellett ő a szegedi színjátszás egyik leghűségesebb krónikása is. Köteteiből a magyar színjátszás egészének története megismerhető.vehette át. A Deák Ferenc Gimnázium pedagógusa kollégáival együtt a régióban először indított médiatagozatot. Évek óta az SZTE médiatanár-képzésének mesteroktatója.idénkapta. Kétszer volt az egyetem oktatási rektorhelyettese, volt oktatási dékánhelyettes és a Magyar Jogtörténeti Tanszék vezetője. Harmadik éve az SZTE Társadalomtudományi Tudományterületi Doktori Tanácsának elnöke.A díjátadókat követő gálaesten Simoncsics Pál rendezésében és koreografálásával a „Szeged szebb lesz, mint volt" című táncdrámát láthatta a közönség. A néptáncot és a drámát ötvöző látványos produkció hatalmas sikert aratott. Érzelmileg is közel hozta a 140 évvel ezelőtti tragédiát a mai generációhoz, mely számára ez már csak egy száraz fejezet a történelemkönyvekben.