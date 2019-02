Átadtuk Az év embere díjakat: Kondorosi Éva kutató, Deák Szilvia gazdálkodó és Seres Antal zenetanár kapta az elismerést

Családias hangulatú vacsoraesten, a HBH Étterem és Sörözőben adtuk át csütörtök este a Délmagyarország Év embere díjait. A lapunk által három éve alapított elismeréssel azokat díjazzuk, akik hétköznapi hősökként teszik jobbá a világot, illetve életükkel, munkájukkal példát mutathatnak.Idén rekordszámú nevezés érkezett olvasóinktól, illetve szerkesztőségünk tagjaitól: összesen 19 személyt jelöltek a díjra. Közülük titkos szavazásunk eredményeként hárman vehették át a CE Glass által gyártott üvegtrófeát.A díjazottakat Bonifert Gábor kiadóigazgató köszöntötte. Mint elmondta, az előző évek gazdasági sikerei mellett továbbra is fontosnak tartjuk ezt a fajta társadalmi szerepvállalást. – Büszke vagyok arra, hogy a megyében ilyen nagy presztízse lett díjunknak, amit a rekordszámú jelölés mutat – tette hozzá.Pósa Árpád főszerkesztő kiemelte: a médiának fontos feladata, hogy a kiemelkedő egyéneket megmutassa. Ezzel a díjjal is az a célunk, hogy megtaláljuk az értékeket, és példaként állítsuk a közösség elé.A szegedi jelöltek közül szerkesztőségünk dolgozói Kondorosi Évát szavazták meg Az év emberének. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszora november végén vehette át a Nobel-díj előfutárának tartott Balzan-díjat. Felfedezései, amelyekért az elismerést kapta, a növénytermesztésben, de akár a rákgyógyításban is forradalmi előrelépést hozhatnak. Lapunk elismerését Bonifert Gábor kiadóigazgató adta át neki.– Minden tevékenységem Szegedhez kötődik, itt szeretném befejezni a Balzan-kutatásaimat is. Nekem ez a város az otthonom, egy szegedi díj így mindig különleges lesz számomra – mondta Kondorosi Éva.Makó vonzáskörzetéből érkezett idén a legtöbb jelölés. Szerkesztőségünk Az év emberének Deák Szilviát választotta, aki bár még csak 27 éves, országos hírű gazdaságot vezet Királyhegyesen, ahol jersey szarvasmarhákat tart. Az üvegtrófeát Pósa Árpád, lapunk főszerkesztője adta át neki.– Már a jelölés is nagy meglepetés volt számomra, az pedig hatalmas megtiszteltetés, hogy ilyen fiatalon ilyen díjat vehetek át – mondta a fiatal gazdálkodó, akinek annyi munkája van mostanában, hogy erre az estére is úgy tudott csak eljönni, hogy édesanyját megtanította tehenet fejni.Harmadik díjazottunk szentesi. Seres Antalt nem először jelölték olvasóink Az év emberének, idén át is vehette lapunk elismerését, melyet Gidró Kriszta főszerkesztő-helyettes adott át neki. A Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány létrehozója a fővárosi Heim Pál Gyermekkórházban tanítja az onkológiai osztályokon kezelt fiatalokat gitározni.– Azt gondolom, ez a díj nem csak nekem szól. Ombodi Csilla, az alapítvány elnöke valósítja meg, amit kitalálok, így neki ugyanúgy jár az elismerés. És persze az önkénteseknek, akik segítik a munkánkat – mondta.A hivatalos díjátadó után hamar közvetlen beszélgetés kezdődött: díjazottjaink meséltek többek között jövőbeli terveikről is. Ezeket hamarosan olvasóink is megismerhetik, hiszen mindegyiküket bemutatjuk a közeljövőben.Fotó: Karnok Csaba