Atomcukiság péntekre: Zebraszamár és teve született a cirkuszban - Fotók

Két napon belül két újszülött érkezett a Magyar Nemzeti Cirkusz társulatába. Egy kis púpos teve, és ismét egy világszenzáció: megszületett Lelle, a zebra-szamár testvére, egy fekete, csíkos ’zebmár’!

Mentünk reggel az újszülött púpos tevéhez, akkor láttuk, hogy egy kis fekete, csíkos zebra-szamár rohangál az állatok között. Nem akartunk hinni a szemünknek! Az apukája most nincs velünk, a téli szálláson állomásozik, de egészen bizonyos, hogy ismét Levi bűnözött. Úgy néz ki, a természet ezt a kártyát dobta, valamiért ez a szamár fiú jobban vonzódik a zebrákhoz. Tavaly, amikor megtörtént az incidens, külön voltak választva a szamarak és a zebrák. Levi egyszerűen átszökött a zebra lányhoz, így született meg Lelle. A mostani románc is tavaly eshetett meg a téli szálláson, ahol napközben együtt vannak az állatok egy egy hektáros területen. Lelle kistestvére, fekete, a lábai csíkosak. A fekete szín valószínűleg az apuka valamely felmenőjétől jön.

– meséli ifj. Richter József, cirkuszigazgató.A hét közepén egy kis mongol púpos teve is született a Magyar Nemzeti Cirkuszban. Édesanyja Csacsesz, aki a társulat állatgondozói segítségével első csemetéjét, egy makkegészséges púpos tevét hozott a világra, akit már nagyon régóta vártak. A felnőtt példányoknak két nagy púp van a hátukon, azonban az újszülött annyira kicsi még, hogy nem is látszik egy púpja sem, ami természetes. Különlegessége még a baby tevének, hogy a szülei sötét barnák, azonban az ő szőrzete még szürke.Manapság nagyon sok támadás éri a cirkuszokat az állattartás miatt, de ettől jobb bizonyíték nem kell, hiszen köztudott, hogy csak jó körülmények között tartott állatok szaporodnak, akik biztonságban érzik magukat. A Nemzeti Cirkusz idén még egy kis láma születését is várja. - írja a Magyar Nemzeti Cirkusz a Facebook oldalán