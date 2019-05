Axis szarvast és kifutót kapott 30. születésnapjára a Szegedi Vadaspark

Így május 26-án sok-sok szórakoztató programmal és zenés fellépőkkel készültek a parkban, ahová ezúttal kedvezményes áron léphettek be a 14 év alatti gyerekek. A harmincéves évfordulók jegyében megnyílt az új állatkert-történeti kiállítás, illetve a nap során kiemelt hangsúlyt fektettek Ázsia élővilágának és kultúrájának bemutatására.Nagy meglepetéssel is készültek: óriás tortával várták a gyerekeket, valamint ünnepélyes keretek között átadták az Elefántház környékén épített kifutót, amibe az Ázsiában őshonos pettyes vagy más néven axis szarvasok költöztek be, ez már régi terv volt a Vadasparkban. Veprik Róbert igazgató a megnyitón kiemelte, folytatódik az intézmény fejlesztése, hamarosan megkezdődik az orrszarvú-bemutató építése, ide tavasszal érkezhetnek meg az állatok. Hozzátette: fontos feladata az oktatás is, az országban itt dolgozott először főállású zoopedagógus. Mint mondta, az évek során egyre komolyabbá vált a természetvédelmi mentőtevékenység is, ezért 2006-ban karanténház épült a parkban, ahol a sérült vagy a határon elkobzott állatokat gondozzák.