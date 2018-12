Az egykori Aranylabdába költözik a Diófa vendéglő: a legendás vendéglátóhelyen egy újabb Monster Downtown üzlet nyílik

– Harminc éve, 1988. május elsején vette át édesanyám a Diófa üzemeltetését. Sajnos októberben elhunyt, így az ő halála egyben lezárása számunkra a Diófa Csongrádi sugárúti történetének – mondta Veres Ildikó, a Diófa vendéglő üzletvezetője. Szeged egyik ikonikus vendéglátóhelye 1981-ben nyílt, és 37 év elteltével, január elején az egykori Aranylabda étterembe költözik, Tápéra, a Budai Nagy Antal és az Árok utca sarkára.A Csongrádi sugárúti épületet Mizsik Attila, a Monster Downtown tulajdonosa vásárolta meg. A vállalkozó azt mondta, nem költözésről van szó, a Vásárhelyi Pál utcai Severben lévő street food étterem marad, a Monster terjeszkedni szeretne. Mint Mizsik fogalmazott, egy igényes, gyorsételeket kínáló, éttermi igényeket is kielégítő vendéglátóhelyet szeretne kialakítani a Diófa helyén. Az adásvétel részleteiről üzleti titokra hivatkozva egyik fél sem árult el részleteket, de annyit elmondtak, hogy mindannyiuknak megérte.Veres Ildikó testvérével, Orsolyával idézte fel az elmúlt 30 év emlékeit. Szóba került az 1994-ben az üzlet egyik felében megnyílt, majd néhány év múlva bezárt húsbolt is, volt egy időszak, amikor kocsmaként üzemelt a hely, csak pacalt és tőgypörköltet kínáltak, és azt is megemlítették, miért lett nonstop a Diófa egy időben. – Állandóan betörtek, ezért úgy gondoltuk, a biztonsági őr béréért egy pincér is tud dolgozni, és még pénzt is hoz a házhoz – mesélte Ildikó. – A játékgépek „államosítása" és a dohányzás betiltása miatt a lakótelepi kocsmázós réteg szinte teljesen eltűnt, ekkor, körülbelül tíz évvel ezelőtt lettünk kifőzde – tette hozzá.A Veres lányoknak egy ismerősük ajánlotta az Aranylabdát, amely közel egy évtizede üresen állt. – A belvárosba nem akartunk költözni, olyan helyet szerettünk volna, ahol ingyen tudnak parkolni, és sokan elférnek. Ideális lakodalmi helyszín. Egyelőre csak az éttermet vesszük át, a szállodarészt nem. Tápéi lányok leszünk – viccelődött Ildikó.Az üzletvezető hozzátette, december 24-én még kiosztanak több mint ezer adag előrendelt ételt, majd végleg bezárják a kaput a Csongrádi sugárúton. – Pakolunk, költözünk, és a tervek szerint január elején a nyitóbulin találkozunk az Aranylabdában – mondta búcsúzóul Ildikó.