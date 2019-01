Az elmúlt fél évszázad legnagyobb felújítása vár a Móra-múzeumra, 120 éves rekordot döntöttek meg a dínók

– 120 éves rekordot döntött meg a dinoszauruszkiállítás, hiszen több mint 98 ezer látogatója volt, ez felülmúlta a 20. század fordulóján, az 1890-es évek legvégén Munkácsy Honfoglalás című festményének 95 ezer nézőjét – büszkélkedett az intézmény igazgatója, Fogas Ottó. Hozzáfűzte: már az első hat hét alatt 60 ezren nézték meg a dínókat, már akkor látszott, hogy a múzeum történetének egyik legsikeresebb kiállítása lesz. Bár a 2014-es egyiptomi kiállításnak 114 ezer látogatója volt, Pompeji pedig 101 ezret hozott, ám mindkettőnek három helyszíne volt, míg a dínók csak a múzeumba költöztek be. Megtudtuk, 2018-ban a múzeum három kiállítóhelyét összesen 125 ezren látogatták. A sikerhez hozzájárult a Fekete házban megrendezett Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából című tárlat, erre eddig 8 ezren voltak kíváncsiak, ez a látványos, izgalmas kiállítás még a héten várja a látogatókat.Több kritika is érte a múzeum munkatársait az Évmilliók urai kiállítás előtt és alatt is, vajon tényleg egy ilyen intézménybe valók-e a dinoszauruszok. – A látogatószám és a látogatói visszajelzések azt mutatják, igenis ideillő volt. A mai világban olyan típusú kiállításokat kell csinálni, amelyek tudományosak és szórakoztatók is egyben, melyek szólnak a nagyközönségnek és azoknak is, akik járatosabbak a témában. A tárgyalások során fokozottan figyeltünk arra, legyenek eredeti tárgyak, valódi dínócsontok is – magyarázta az igazgató.– Az őslények sikeréhez hozzájárult az erős médiakampányunk. Útjukat is nyomon követhették, a hajóra szállástól az ideérkezésig. Valószínűleg már itt eldőlt a siker, hiszen az első napokban óriási roham volt, hosszú sorok álltak a múzeum előtt. Egész nyáron ezer fölött volt a napi látogatószám, ez olyan, mintha mindennap Múzeumok Éjszakája lett volna – egészítette ki Medgyesi Konstantin tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettes.Tavaly decemberben lapunkban is beszámoltunk arról, hogy idén bezárja a kapuit a múzeum (2018. december 3.: Jövőre kezdődhet a Móra Ferenc Múzeum turisztikai fejlesztése). Vasárnap este ez meg is történt, elkezdték bontani a dínókat, majd komoly munka kezdődik, a többi kiállítás nagy részét lebontják, a műtárgyak egy részét elszállítják, ám van, ami itt marad. – Ezeket a tárgyakat olyan állapotban kell itt hagyni, hogy ne érje őket semmilyen károsodás a teljes tetőcsere során. Ez a munka kezdődik februárban, a munkaterületet áprilisban kell átadnunk a kivitelezőnek – részletezte Medgyesi Konstantin. A múzeum munkatársai hamarosan elköltöznek, a kutatómunkák tovább folynak, és a jövő évi kiállításokra is készülnek már.– Három kiállításról tárgyalunk, még nem tudjuk, melyik lesz a nyitó, ez még nem dőlt el, ezért nem is árulhatom el – mondta Fogas Ottó. Az már eldőlt, hogy két új állandó tárlatuk lesz, egy mesés, gyermekközpontú Móra-kiállítás és egy természettudományos, amely a szegedi tájra, az Alföldre, a Tiszára fókuszál. A felújítás során kicserélik a teljes tetőszerkezetet, a neoklasszicista stílusú épület homlokzata is megújul, valamint gépészeti beruházások is lesznek. Emellett egy turisztikai vonzerővel bíró beruházás is megvalósul: kilátó épül a múzeum tetején, amelyről a folyó teljes kanyarulatát meg lehet majd csodálni, és az egész várost be lehet látni.